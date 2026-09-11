Не у нас

В церкви пояснили, можно ли верующим выбирать кремацию

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Священнослужители объяснили, допустима ли кремация для православных верующих и отражается ли она на душе человека после смерти, пишет Кулик со ссылкой на «Святые места».

По христианскому учению, человеческое тело воспринимается как храм, сотворенный по образу Божьему. После смерти его уподобляют зерну, которое возвращается в землю и ожидает воскресения.

Православная церковь традиционно говорит о погребении тела в земле. Однако в городах, где свободных мест на кладбищах становится меньше, вопрос кремации возникает все чаще. Также бывают ситуации, когда тело погибшего сгорает не по его воле, например при пожаре.

Священник Александр Овчаренко отметил, что перед кремацией желательно совершить отпевание. По его словам, человеку не открыто точное знание о том, что проходит душа после смерти. При этом молитва особенно важна в первые сорок дней и помогает душе на ее пути.

Батюшка подчеркнул, что основное значение имеет состояние души, а не сам способ погребения. Важно, чтобы человек до смерти успел покаяться и попросить прощения за совершенные поступки.

Овчаренко также напомнил, что душа продолжает жить независимо от того, было тело похоронено в земле или кремировано. По его словам, каждый человек проходит собственные испытания, а внешний обряд не влияет на бессмертие души.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

Полезное

день назад

От типографии до избирательного участка: бюллетени на выборах 2026 переданы в доставку

как кусают клопы человека

Не у нас

день назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Полезное

2 дня назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

монтаж измельчителя пищевых отходов в Москве

Интересно

15 часов назад

Вафельные коржи промазываю фаршем и режу на кусочки: на сковороде они превращаются в сочные ленивые отбивные

Не у нас

день назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Кулинария

день назад

Драники у соседки золотистые, а мои серые и мокрые: что происходит с картошкой еще до жарки

Технологии

день назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных

Интересно

15 часов назад

Минтай больше не жарю в муке: заливаю простым сметанным соусом — суховатая рыба получается нежной
Новости Татарстана
23 часа назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Кулинария

28 секунд назад

Полбанки сметаны осталось в холодильнике: добавляю яйца и готовлю пирог без долгого замеса

Полезное

день назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

Технологии

4 минуты назад

Кононенко назвал выносливость и хладнокровие важными для космонавта

Технологии

36 минут назад

Карту рельефа дна затопленного карьера составили в Режевском заказнике
Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане...
Новости Татарстана
день назад

Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане при участии Минниханова

Технологии

час назад

В Прикамье лесную таксацию переведут на цифровые двойники и ИИ

Новости Татарстана

час назад

Пациентка РКОД избавилась от липосаркомы массой более 4 кг

Технологии

час назад

В 16 городах России заработали сети 5G
Гид по Казани
5 дней назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин