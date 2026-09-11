В церкви пояснили, можно ли верующим выбирать кремацию

Священнослужители объяснили, допустима ли кремация для православных верующих и отражается ли она на душе человека после смерти, пишет Кулик со ссылкой на «Святые места».

По христианскому учению, человеческое тело воспринимается как храм, сотворенный по образу Божьему. После смерти его уподобляют зерну, которое возвращается в землю и ожидает воскресения.

Православная церковь традиционно говорит о погребении тела в земле. Однако в городах, где свободных мест на кладбищах становится меньше, вопрос кремации возникает все чаще. Также бывают ситуации, когда тело погибшего сгорает не по его воле, например при пожаре.

Священник Александр Овчаренко отметил, что перед кремацией желательно совершить отпевание. По его словам, человеку не открыто точное знание о том, что проходит душа после смерти. При этом молитва особенно важна в первые сорок дней и помогает душе на ее пути.

Батюшка подчеркнул, что основное значение имеет состояние души, а не сам способ погребения. Важно, чтобы человек до смерти успел покаяться и попросить прощения за совершенные поступки.

Овчаренко также напомнил, что душа продолжает жить независимо от того, было тело похоронено в земле или кремировано. По его словам, каждый человек проходит собственные испытания, а внешний обряд не влияет на бессмертие души.