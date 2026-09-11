Республика Татарстан объявила набор в подразделение «Сталинские соколы», условия службы в котором, по совокупности параметров, не имеют аналогов в стране. Это тактическое подразделение в составе 50-й отдельной бригады Войск беспилотных систем «Варяг». «Соколы» работают с «Геранями» в различных модификациях, включая реактивные версии, способные развивать скорость до 500–600 км/ч и поражать цели на дальности до двух тысяч километров.

Деньги и сроки: что делает предложение уникальным?

Спецконтракт с 50-й отдельной бригадой Войск беспилотных систем «Варяг» заключается на один год - без автоматической пролонгации. Из двенадцати месяцев два отводятся на обучение, ещё один - на отпуск. Таким образом, фактически в строю военнослужащий находится девять месяцев.

Финансовый пакет - один из самых весомых в России. Ежемесячное довольствие в «Сталинских соколах» стартует от 600 тысяч рублей, а командир расчёта получает миллион. К этому добавляется единовременная выплата Минобороны при заключении контракта от Татарстана - 2,9 млн рублей (одна из самых высоких в стране).

Учебный конвейер: сначала инженер, потом пилот

Обучение проходит на полигоне, который находится в Республике Татарстан. Из кандидата сначала готовят инженера и сборщика, апотом он допускается к пилотированию. Путь оператора начинается с тактического симулятора «Битва дронов» - браузерной игры для оценки стратегического мышления. Затем идут военизированные симуляторы на базе Arma 3 и GTA V, где отрабатывается управление FPV-дронами. После виртуальной подготовки - тренажёры с реальными мишенями. Параллельно курсанты изучают теорию и сборку. Завершает обучение отработка полётов в поле - на дронах, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

«В рамках симуляции у нас имеются две враждующие фракции - это армия Российской Федерации и армия НАТО. Их цель весьма простая - захватить штаб противника и защитить свои штабы. Возможно, это первая и единственная игра, которая подсвечивает современную войну с использованием дронов, наземных станций управления», - рассказывает боец с позывным Лис.

В подразделении предпочитают молодых кандидатов. Логика прагматичная: у них выше концентрация внимания и, как правило, есть навык работы с геймпадом - а управление дроном построено на схожих принципах.

«Те, кто раньше много играл, особенно через приставки, им намного легче уже освоиться, потому что управление происходит почти с такого же пульта. Те же стики», рассказывает боец с позывным Скрим.

Репутация региона: почему едут со всей страны

Татарстан сегодня работает по трём направлениям военного набора, которые недоступны для большинства субъектов страны. Помимо бригады «Варяг» и её тактического подразделения «Сталинские соколы», республика официально формирует кадры для Африканского корпуса и ведёт отбор в Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон», работающее с ударными и разведывательными БПЛА, системами радиоэлектронной борьбы и внедрением искусственного интеллекта в управление дронами.

Финансовый пакет - не единственный фактор, привлекающий контрактников в Татарстан. Республика заработала устойчивую репутацию региона, где условия контракта выполняются безукоснительно. Процедура оформления занимает один-два дня. Приезжающим из других регионов оплачивают проезд, проживание и питание на время оформления. Единовременная выплата в 2,9 млн рублей поступает сразу же после зачисления в часть. Каждому выдаётся полный комплект экипировки. В Татарстане контрактникам доступны кредитные каникулы, право на списание долгов до 10 млн рублей, военная ипотека, налоговые преференции, приоритет в медицинском обслуживании и квоты на обучение для детей. Татарстан сегодня - один из регионов-лидеров по поддержке участников СВО: в республике принято более трёх тысяч республиканских и муниципальных актов для помощи военнослужащим и их семьям.

«Я приехал в Казань из другого региона, чтобы подписать контракт», - поделился своим опытом боец с позывным Летчик. – «Что могу сказать: выплата пришла очень быстро, все, как обещали. Слышал от пацанов из других городов, что где-то банковские карты забирали, где-то деньги не приходили. Но у меня и моих товарищей, которые и посоветовали подписать контракт в Татарстане, было все четко»

Узнать подробности и оставить заявку на заключение контракта с Минобороны РФ в Республике Татарстан можно на сайте:

heroes-tatarstan.ru или по телефону 8 800 222 59 00.

Статья подготовлена по заказу РОГО ДОСААФ РТ.