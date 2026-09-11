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Toyota и Mazda лидируют по спросу, но официально первой придет Kia из Кореи

Служба новостей Автор статьи
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Аналитики авторынка составили рейтинг приоритетности возврата ушедших марок, разделив их на тех, кого стоит ждать, и тех, кто ушел навсегда. На фоне роста доли параллельного импорта до 53% потребители голосуют рублем за проверенные решения. Продажи Mazda в первом полугодии 2026 года подскочили на 760%, так как владельцы ценят доступность запчастей и понятный сервис.

Ожидаемая последовательность возвращения выглядит следующим образом:

Южная Корея (Hyundai, Kia). Использование мощностей в Казахстане внутри Таможенного союза делает их возврат наиболее экономически выгодным и быстрым.
Япония (сначала Toyota, затем Subaru и Mazda). Высокая лояльность аудитории позволяет им рассчитывать на успех сразу после снятия барьеров.
Европа (BMW и Land Rover). Немецкий концерн сохранил ИТ-инфраструктуру для РФ, что упростит перезапуск.

Серьезным препятствием для массового прихода остается утилизационный сбор, обрушивший импорт новых машин на 45% в начале года. Кроме того, часть брендов покинула рынок безвозвратно. В список бесперспективных для скорого возвращения аналитики включают французский Renault, немецкий Mercedes-Benz и американский/немецкий Volkswagen. Усиление позиций китайских компаний (доля 40,9%) создаст жесткую конкуренцию возвращающимся «старикам», сообщает "Самара Онлайн 24".

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