Минтай больше не жарю в муке: заливаю простым сметанным соусом — суховатая рыба получается нежной
Про Казань
Минтай часто обваливают в муке и жарят на сковороде, но у такого способа есть недостаток: постную рыбу легко передержать. Несколько лишних минут — и кусочки становятся суховатыми, особенно после остывания.
Более спокойный вариант — приготовить минтай в духовке под сметанным соусом. Рыба запекается во влажной среде, а сверху не образуется толстая мучная корочка. Одновременно получается подливка, которую можно подать к картофелю, рису или гречке.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для минтая делаю соус достаточно жидким, чтобы он распределился между кусочками, но не превращаю блюдо в суп. Сметану просто развожу небольшим количеством воды и добавляю специи».
Что понадобится
- минтай — 700–800 г;
- сметана 15–20% — 180 г;
- репчатый лук — 1 крупная головка;
- вода — 80–100 мл;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- сушеный укроп — 0,5 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Как приготовить минтай в сметанном соусе
- Разморозьте рыбу. Лучше сделать это заранее в холодильнике. После размораживания хорошо промокните минтай бумажными полотенцами и нарежьте порционными кусочками.
- Подготовьте лук. Нарежьте его тонкими полукольцами. Форму слегка смажьте маслом и распределите лук по дну.
- Добавьте минтай. Посолите и поперчите кусочки, слегка сбрызните лимонным соком и разложите поверх лука в один слой.
- Сделайте соус. Смешайте сметану, 80 мл воды, измельченный чеснок и сушеный укроп. Если сметана очень густая, добавьте еще немного воды.
- Залейте рыбу. Распределите соус так, чтобы он покрывал большую часть кусочков, но минтай не плавал в жидкости.
- Запекайте. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 20 минут.
- Доведите до готовности. Снимите фольгу и оставьте еще на 5–10 минут. Готовый минтай легко разделяется вилкой на слои.
Почему сметана помогает постной рыбе
Минтай содержит сравнительно мало жира, поэтому длительная жарка быстро отражается на его текстуре. В духовке под соусом условия другие: влага испаряется медленнее, а поверхность рыбы защищена сметанной заливкой.
При этом держать минтай в духовке час не нужно. Продолжительное приготовление не сделает его нежнее — наоборот, мякоть станет плотнее. Для небольших порционных кусков обычно достаточно примерно получаса, хотя точное время зависит от их толщины и особенностей духовки.
Еще одна важная мелочь — хорошо обсушить размороженную рыбу. Если отправить в форму минтай вместе с большим количеством воды после размораживания, сметанный соус сильно разбавится.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После снятия фольги не жду яркой корочки. Даю соусу немного загустеть и достаю форму. Если продолжать запекать ради сильного румянца, можно потерять ту самую нежность, ради которой и выбрали этот способ».
После духовки рыбе полезно постоять в форме около 5 минут. Сметанный соус станет немного гуще, а минтай можно сразу подавать вместе с луком и получившейся подливкой.
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