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Минтай больше не жарю в муке: заливаю простым сметанным соусом — суховатая рыба получается нежной

Анастасия Шарова Автор статьи
Минтай можно приготовить нежным без жарки в мук...

Про Казань

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Минтай часто обваливают в муке и жарят на сковороде, но у такого способа есть недостаток: постную рыбу легко передержать. Несколько лишних минут — и кусочки становятся суховатыми, особенно после остывания.

Более спокойный вариант — приготовить минтай в духовке под сметанным соусом. Рыба запекается во влажной среде, а сверху не образуется толстая мучная корочка. Одновременно получается подливка, которую можно подать к картофелю, рису или гречке.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для минтая делаю соус достаточно жидким, чтобы он распределился между кусочками, но не превращаю блюдо в суп. Сметану просто развожу небольшим количеством воды и добавляю специи».

Что понадобится

  • минтай — 700–800 г;
  • сметана 15–20% — 180 г;
  • репчатый лук — 1 крупная головка;
  • вода — 80–100 мл;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • сушеный укроп — 0,5 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Как приготовить минтай в сметанном соусе

  1. Разморозьте рыбу. Лучше сделать это заранее в холодильнике. После размораживания хорошо промокните минтай бумажными полотенцами и нарежьте порционными кусочками.
  2. Подготовьте лук. Нарежьте его тонкими полукольцами. Форму слегка смажьте маслом и распределите лук по дну.
  3. Добавьте минтай. Посолите и поперчите кусочки, слегка сбрызните лимонным соком и разложите поверх лука в один слой.
  4. Сделайте соус. Смешайте сметану, 80 мл воды, измельченный чеснок и сушеный укроп. Если сметана очень густая, добавьте еще немного воды.
  5. Залейте рыбу. Распределите соус так, чтобы он покрывал большую часть кусочков, но минтай не плавал в жидкости.
  6. Запекайте. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 20 минут.
  7. Доведите до готовности. Снимите фольгу и оставьте еще на 5–10 минут. Готовый минтай легко разделяется вилкой на слои.

Почему сметана помогает постной рыбе

Минтай содержит сравнительно мало жира, поэтому длительная жарка быстро отражается на его текстуре. В духовке под соусом условия другие: влага испаряется медленнее, а поверхность рыбы защищена сметанной заливкой.

При этом держать минтай в духовке час не нужно. Продолжительное приготовление не сделает его нежнее — наоборот, мякоть станет плотнее. Для небольших порционных кусков обычно достаточно примерно получаса, хотя точное время зависит от их толщины и особенностей духовки.

Еще одна важная мелочь — хорошо обсушить размороженную рыбу. Если отправить в форму минтай вместе с большим количеством воды после размораживания, сметанный соус сильно разбавится.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После снятия фольги не жду яркой корочки. Даю соусу немного загустеть и достаю форму. Если продолжать запекать ради сильного румянца, можно потерять ту самую нежность, ради которой и выбрали этот способ».

После духовки рыбе полезно постоять в форме около 5 минут. Сметанный соус станет немного гуще, а минтай можно сразу подавать вместе с луком и получившейся подливкой.

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