Полбанки сметаны осталось в холодильнике: добавляю яйца и готовлю пирог без долгого замеса

Открытая сметана часто остается после супа, соуса или ужина и несколько дней занимает место в холодильнике. Если продукта набралось около половины банки, его можно использовать как основу для простого пирога: тесто смешивается венчиком и не требует ни дрожжей, ни долгого вымешивания.

На сметане мякиш получается мягким и достаточно влажным, а для начинки подойдут яблоки. Весь замес занимает несколько минут — дальше основную работу делает духовка.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Такой пирог обычно готовлю именно ради оставшейся сметаны. Важно только не пытаться сделать тесто очень густым дополнительной мукой: после выпечки мякиш тогда получается тяжелее».

Что понадобится

Для формы диаметром 20–22 см:

сметана — 200 г;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 200–220 г;

сахар — 120 г;

сливочное масло — 50 г;

разрыхлитель — 10 г;

яблоки — 2 средних;

соль — щепотка;

ванильный сахар — по желанию.

Как приготовить быстрый пирог на сметане

Подготовьте основу. Яйца соедините с сахаром и солью. Перемешайте венчиком до растворения большей части сахарных крупинок — пышная пена здесь не нужна. Добавьте сметану. Выложите ее к яйцам, влейте растопленное и уже немного остывшее сливочное масло. Снова перемешайте. Введите сухие ингредиенты. Соедините 200 г муки с разрыхлителем и постепенно добавьте в миску. Тесто должно медленно стекать с лопатки широкой лентой. Оставшиеся 20 г муки используйте только при необходимости. Нарежьте яблоки. Удалите сердцевину и нарежьте мякоть небольшими ломтиками. Если яблоки очень сочные, выделившийся при нарезке сок в тесто лучше не переливать. Соберите пирог. Форму застелите пергаментом или смажьте маслом. Вылейте половину теста, распределите яблоки и закройте оставшейся частью. Выпекайте. Поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35–40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой в участке без яблочной начинки. Дайте немного остыть. Оставьте пирог в форме примерно на 10 минут, после чего аккуратно переложите на тарелку.

Почему тесто не нужно долго вымешивать

После добавления муки достаточно добиться однородности. Продолжительное интенсивное перемешивание для такого пирога не требуется: оно способствует развитию клейковины, из-за чего готовый мякиш может стать более плотным.

Не стоит и автоматически досыпать муку, если сметанное тесто кажется мягче привычного. Его консистенция зависит от густоты самой сметаны и размера яиц. Лучше начать с меньшего количества и оценить результат.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После муки работаю лопаткой совсем недолго — только пока не исчезнут сухие участки. А яблоки нарезаю заранее, чтобы готовое тесто сразу отправить в форму и духовку».

Вместо яблок в такой пирог можно положить плотные груши или небольшое количество ягод. С очень сочной начинкой лучше соблюдать умеренность: избыток жидкости увеличивает время выпечки и может оставить влажный слой вокруг фруктов.

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