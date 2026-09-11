Кулинария

Капусту мелко шинкую и смешиваю с яйцом: румяные лепешки получаются сочнее обычных оладий

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Из мелко нашинкованной капусты, яиц и небольшог...

Про Казань

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Белокочанная капуста подходит не только для тушения и салатов. Если нашинковать ее достаточно тонко, смешать с яйцами и небольшим количеством муки, на сковороде получаются мягкие овощные лепешки с румяной поверхностью.

Внутри капуста сохраняет сочность, поэтому добавлять много жидкости в тесто не требуется. Главное — сделать стружку тонкой и дать ей несколько минут постоять с солью. Тогда даже плотные листья успеют приготовиться одновременно с корочкой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для таких лепешек капусту стараюсь шинковать как можно тоньше. Крупные жесткие полоски приходится дольше держать на сковороде, и к этому моменту поверхность уже начинает пересыхать».

Что понадобится

  • белокочанная капуста — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • пшеничная мука — 3–4 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • репчатый лук — половина небольшой головки;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • укроп — небольшой пучок;
  • растительное масло — для жарки.

Как приготовить капустные лепешки

  1. Нашинкуйте капусту. Нарежьте ее максимально тонкими короткими полосками, переложите в миску и слегка посолите.
  2. Оставьте на 5–10 минут. Затем несколько раз аккуратно обомните капусту руками. Она должна немного потерять объем и стать мягче. Если выделилось много жидкости, лишнюю слейте.
  3. Добавьте яйца. Положите мелко нарезанный лук, яйца, сметану, перец и измельченный укроп. Перемешайте.
  4. Введите муку. Сначала добавьте три столовые ложки. Масса должна оставаться преимущественно капустной, а тесто — лишь связывать овощи. При необходимости добавьте еще одну ложку.
  5. Разогрейте сковороду. Налейте тонкий слой растительного масла. Выкладывайте массу ложкой и сразу формируйте лепешки толщиной около 1–1,5 см.
  6. Обжарьте первую сторону. Готовьте на умеренном огне примерно 3–4 минуты. Не переворачивайте раньше времени — снизу должна образоваться устойчивая корочка.
  7. Доведите до готовности. Переверните лепешки и готовьте еще около 3 минут. Для плотной зимней капусты можно уменьшить огонь, накрыть сковороду крышкой и оставить еще на 1–2 минуты.

Почему капуста остается сочной

В отличие от классического теста для оладий, здесь основную массу составляют овощи. При нагревании капуста размягчается и выделяет часть собственной влаги, поэтому середина не должна получаться сухой.

Именно поэтому не стоит пытаться превратить смесь в привычное густое тесто большим количеством муки. Она нужна прежде всего для того, чтобы яйца и овощи лучше держались вместе.

Есть и другая крайность — слишком много капустного сока. Если после соли на дне миски собралась жидкость, ее лучше слить, иначе лепешки будут не жариться, а пропариваться и хуже держать форму.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую лепешку всегда делаю пробной. Если она спокойно переворачивается, муки достаточно. Если разваливается, добавляю в оставшуюся массу всего одну ложку, перемешиваю и проверяю снова».

Готовые капустные лепешки лучше подавать горячими со сметаной или натуральным йогуртом. Если капуста молодая и нежная, предварительно обминать ее почти не требуется — достаточно тонко нашинковать и сразу смешать с остальными ингредиентами.

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