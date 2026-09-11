Капусту мелко шинкую и смешиваю с яйцом: румяные лепешки получаются сочнее обычных оладий
Про Казань
Белокочанная капуста подходит не только для тушения и салатов. Если нашинковать ее достаточно тонко, смешать с яйцами и небольшим количеством муки, на сковороде получаются мягкие овощные лепешки с румяной поверхностью.
Внутри капуста сохраняет сочность, поэтому добавлять много жидкости в тесто не требуется. Главное — сделать стружку тонкой и дать ей несколько минут постоять с солью. Тогда даже плотные листья успеют приготовиться одновременно с корочкой.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для таких лепешек капусту стараюсь шинковать как можно тоньше. Крупные жесткие полоски приходится дольше держать на сковороде, и к этому моменту поверхность уже начинает пересыхать».
Что понадобится
- белокочанная капуста — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- пшеничная мука — 3–4 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- репчатый лук — половина небольшой головки;
- соль — 0,5 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- укроп — небольшой пучок;
- растительное масло — для жарки.
Как приготовить капустные лепешки
- Нашинкуйте капусту. Нарежьте ее максимально тонкими короткими полосками, переложите в миску и слегка посолите.
- Оставьте на 5–10 минут. Затем несколько раз аккуратно обомните капусту руками. Она должна немного потерять объем и стать мягче. Если выделилось много жидкости, лишнюю слейте.
- Добавьте яйца. Положите мелко нарезанный лук, яйца, сметану, перец и измельченный укроп. Перемешайте.
- Введите муку. Сначала добавьте три столовые ложки. Масса должна оставаться преимущественно капустной, а тесто — лишь связывать овощи. При необходимости добавьте еще одну ложку.
- Разогрейте сковороду. Налейте тонкий слой растительного масла. Выкладывайте массу ложкой и сразу формируйте лепешки толщиной около 1–1,5 см.
- Обжарьте первую сторону. Готовьте на умеренном огне примерно 3–4 минуты. Не переворачивайте раньше времени — снизу должна образоваться устойчивая корочка.
- Доведите до готовности. Переверните лепешки и готовьте еще около 3 минут. Для плотной зимней капусты можно уменьшить огонь, накрыть сковороду крышкой и оставить еще на 1–2 минуты.
Почему капуста остается сочной
В отличие от классического теста для оладий, здесь основную массу составляют овощи. При нагревании капуста размягчается и выделяет часть собственной влаги, поэтому середина не должна получаться сухой.
Именно поэтому не стоит пытаться превратить смесь в привычное густое тесто большим количеством муки. Она нужна прежде всего для того, чтобы яйца и овощи лучше держались вместе.
Есть и другая крайность — слишком много капустного сока. Если после соли на дне миски собралась жидкость, ее лучше слить, иначе лепешки будут не жариться, а пропариваться и хуже держать форму.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую лепешку всегда делаю пробной. Если она спокойно переворачивается, муки достаточно. Если разваливается, добавляю в оставшуюся массу всего одну ложку, перемешиваю и проверяю снова».
Готовые капустные лепешки лучше подавать горячими со сметаной или натуральным йогуртом. Если капуста молодая и нежная, предварительно обминать ее почти не требуется — достаточно тонко нашинковать и сразу смешать с остальными ингредиентами.
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