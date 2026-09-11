Блины мягкие со сковороды, а через час подсыхают: что с ними делают сразу после жарки

Только снятый со сковороды блин мягкий, горячий и легко сворачивается. Но если оставить готовые блины открытыми на тарелке, уже через час края могут стать сухими, а сами блины — менее эластичными. При этом тесто было приготовлено правильно, а время жарки не превышено.

Проблема возникает уже после сковороды. Горячий блин продолжает активно отдавать влагу окружающему воздуху, причем быстрее всего подсыхают тонкие края. Поэтому готовые блины лучше сразу складывать стопкой и накрывать крышкой или второй тарелкой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не жду, пока испеку всю партию. Первый блин сразу накрываю, а следующие складываю сверху и снова возвращаю крышку на место. Внутри стопки сохраняется тепло и влажность, поэтому края остаются заметно мягче».

Что понадобится

молоко — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 200 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 20–30 г по желанию.

Как приготовить блины и сохранить их мягкими

Смешайте основу. Соедините яйца, сахар и соль, затем влейте примерно половину молока. Добавьте муку. Вмешайте ее венчиком до однородности, не взбивая тесто слишком долго. Доведите до нужной консистенции. Влейте оставшееся молоко и растительное масло. Тесто должно легко растекаться по горячей поверхности. Оставьте на 15–20 минут. За это время мука равномерно впитает жидкость. Перед жаркой еще раз перемешайте тесто. Испеките блины. Хорошо разогрейте сковороду и наливайте тесто тонким слоем. Как только поверхность схватится, а края начнут отходить, переворачивайте. Складывайте стопкой. Каждый готовый блин сразу кладите поверх предыдущего. При желании слегка смазывайте горячую поверхность сливочным маслом. Сразу накрывайте. Используйте крышку, вторую тарелку или большую миску. Не оставляйте стопку открытой до окончания жарки всей партии.

Почему накрытая стопка остается мягче

У горячих блинов довольно большая площадь поверхности при небольшой толщине, поэтому они быстро теряют влагу. Особенно уязвимы края: именно они первыми становятся жесткими и начинают ломаться при складывании.

В накрытой стопке условия другие. Выходящий из горячих блинов водяной пар остается рядом, поэтому поверхность высыхает медленнее. Соприкасающиеся друг с другом блины также меньше отдают влагу окружающему воздуху.

Сливочное масло дополнительно помогает сохранить приятную текстуру, но оно не заменяет накрывание. Если оставить смазанные блины открытыми на столе, края все равно постепенно подсохнут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если блины нужны для начинки, особенно внимательно слежу за краями. Пересушенный край трескается первым, поэтому вторую сторону жарю совсем недолго и сразу отправляю блин под крышку».

Не стоит держать блины открытыми, пока готовится начинка или накрывается стол. Если они уже успели немного остыть, вся стопка под крышкой обычно сохраняет эластичность гораздо лучше, чем блины, разложенные по отдельности.

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