Татарстан ждет потепление до +20 после дождливой субботы

В выходные погода в Татарстане вновь преподнесет сюрпризы: после прохладной и дождливой субботы республика начнет постепенно согреваться. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана. Уже к воскресенью и понедельнику столбики термометров поднимутся до комфортных значений, хотя первый день уик-энда обещает быть ненастным.

В субботу ночью в отдельных районах республики пройдет сильный дождь, местами опустится туман. Днем осадки станут небольшими и умеренными. Ветер подует с юго-востока, позже сменится на северо-западный, порывы достигнут 14 метров в секунду. Ночью воздух остынет до +7…+12 градусов, а днем прогреется лишь до +13…+18.

Воскресенье окажется заметно мягче. Небольшой дождь возможен лишь местами, зато температура днем поднимется до +15…+20. Ночью ожидается от +5 до +10 градусов. Такие погодные качели — типичная примета начала сентября в регионе.

В понедельник, по данным Гидрометцентра, существенных осадков не прогнозируется. Ночная температура составит +6…+11, а днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Это значит, что рабочая неделя начнется с относительно теплой и сухой погоды.