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Банка сайры и несколько яиц превращаются в гору горячих бутербродов: рецепт начинки за 5 минут

Анастасия Шарова Автор статьи
Из банки сайры и нескольких яиц можно за 5 мину...

Про Казань

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Банки рыбных консервов недостаточно для полноценного ужина на несколько человек, зато из нее можно быстро сделать начинку для целого противня горячих бутербродов. Достаточно добавить вареные яйца, немного сыра и простую заправку.

Сайру даже не нужно измельчать блендером. Пяти минут хватает, чтобы размять рыбу вилкой, смешать остальные продукты и распределить массу по ломтикам хлеба. После духовки начинка остается сочной, а сверху появляется расплавленный сыр.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Жидкость из банки сначала сливаю отдельно и только потом разминаю сайру. Если начинка кажется суховатой, можно вернуть буквально одну ложку заливки — так проще контролировать консистенцию».

Что понадобится

  • сайра консервированная — 1 банка, около 240–250 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • твердый сыр — 120 г;
  • батон или хлеб — 10–12 ломтиков;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • горчица — 0,5–1 ч. л.;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • черный перец — по вкусу.

Дополнительная соль чаще всего не требуется: консервированная рыба и сыр уже достаточно соленые.

Как приготовить горячие бутерброды

  1. Подготовьте сайру. Откройте банку и слейте большую часть жидкости. Рыбу переложите в миску, удалите крупные косточки по желанию и разомните вилкой.
  2. Добавьте яйца. Очистите заранее сваренные яйца и натрите их на крупной терке прямо к рыбе.
  3. Натрите сыр. Примерно две трети добавьте в начинку, остальное оставьте для верхнего слоя.
  4. Заправьте массу. Положите сметану, горчицу, нарезанный зеленый лук и немного черного перца. Хорошо перемешайте.
  5. Подготовьте хлеб. Разложите ломтики на противне. Если батон очень свежий и мягкий, его можно предварительно подсушить в духовке 2–3 минуты.
  6. Распределите начинку. На каждый кусочек положите примерно по столовой ложке рыбной массы и разровняйте. Сверху посыпьте оставшимся сыром.
  7. Запекайте. Отправьте бутерброды в разогретую до 200 градусов духовку на 7–10 минут. Достаточно дождаться, когда хлеб слегка подрумянится по краям, а сыр расплавится.

Как не сделать хлеб мокрым

Главная проблема таких бутербродов — слишком жидкая начинка. Если вылить в нее всю заливку из консервов и дополнительно положить много сметаны, хлеб начнет размокать еще до духовки.

Начинка должна легко распределяться ложкой, но при этом держаться на хлебе. Поэтому сметану лучше добавлять постепенно. Для сочной сайры иногда достаточно даже одной столовой ложки.

Слишком долго держать бутерброды в духовке тоже не стоит. Рыба и яйца уже готовы, поэтому высокая температура нужна только для прогревания начинки, расплавления сыра и легкого подсушивания хлеба.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если готовлю бутерброды из вчерашнего батона, ничего с ним заранее не делаю. А совсем свежий хлеб слегка подсушиваю — тогда снизу остается корочка, даже если начинки положить побольше».

Из одной банки сайры получается примерно 10–12 горячих бутербродов. Подавать их лучше сразу после духовки, пока хлеб остается хрустящим по краям, а сыр — горячим и мягким.

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