Шарлотка сверху уже румяная, а середина остается мокрой: где ошиблись еще до духовки

У шарлотки уже красивая золотистая корочка, деревянная шпажка у края выходит сухой, а при разрезании обнаруживается влажная середина. Часто после этого пирог просто возвращают в духовку еще на 15–20 минут. Но к этому моменту верх и края успевают пересохнуть.

Проблема нередко появляется еще при выборе формы. Если она слишком маленькая для приготовленного количества теста, слой получается высоким: поверхность быстро нагревается и румянится, а центру требуется значительно больше времени.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для шарлотки из четырех яиц обычно беру форму диаметром около 22 см. В 18-сантиметровой то же количество теста образует гораздо более высокий слой, поэтому привычного времени выпечки уже может не хватить».

Что понадобится

яблоки — 400–450 г;

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 г;

пшеничная мука — 150 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло — для формы;

корица — по желанию.

Как приготовить шарлотку

Подготовьте форму. Для указанного количества продуктов возьмите форму диаметром примерно 22 см. Дно можно застелить пергаментом, а стенки слегка смазать маслом. Нарежьте яблоки. Удалите сердцевину и нарежьте плоды ломтиками толщиной около 5–7 мм. Если яблоки очень сочные, не добавляйте в тесто сок, оставшийся после нарезки. Взбейте яйца. Соедините их с сахаром и взбивайте несколько минут, пока масса не станет светлой и заметно более объемной. Добавьте муку. Смешайте ее с разрыхлителем и солью. Введите в яичную массу аккуратными движениями, стараясь не осадить ее. Соберите пирог. Распределите яблоки в форме и залейте тестом. Масса не должна доходить практически до самого края формы. Выпекайте. Поставьте шарлотку в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35–45 минут. Первые 25–30 минут дверцу лучше не открывать. Проверьте именно середину. Вставляйте деревянную шпажку в центральную, самую толстую часть пирога, а не возле края. На ней не должно оставаться жидкого теста.

Почему румяный верх еще ничего не гарантирует

Центр пирога прогревается медленнее поверхности и краев. Чем выше слой теста, тем заметнее эта разница. Поэтому одна и та же порция шарлотки в широкой и узкой формах может потребовать разного времени.

Влияют и яблоки. Если нарезать очень сочные плоды слишком мелко или положить их значительно больше, чем предусмотрено рецептом, внутри появится дополнительная влага. Вокруг фруктов может образоваться мокрый слой, который легко принять за непропеченное тесто.

Слишком высокая температура проблему не решает. При 200–210 градусах верх лишь быстрее приобретет темный оттенок, тогда как середина все равно будет отставать.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если верх уже достаточно румяный, а центр еще не готов, неплотно прикрываю форму фольгой и продолжаю выпекать. Но если ситуация повторяется каждый раз, сначала проверяю размер формы и количество яблок, а не увеличиваю температуру».

После духовки шарлотке лучше дать постоять хотя бы 15–20 минут. Горячий мякиш возле яблок всегда кажется более влажным, а после небольшого отдыха структура пирога становится устойчивее и его проще аккуратно нарезать.

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