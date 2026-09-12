Кулинария

Татарские лепешки готовлю из картошки и лука: минимум продуктов, а со стола исчезают еще горячими

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Татарские лепешки кыстыбый готовят из тонкого т...
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Кыстыбый — тот случай, когда из простых продуктов получается полноценное горячее блюдо. Тонкую лепешку обжаривают на сухой сковороде, затем складывают пополам и наполняют картофельным пюре с луком.

Главное здесь — не пересушить тесто. Лепешка должна остаться мягкой и эластичной, иначе при складывании она начнет трескаться по краям.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Снимаю лепешку со сковороды сразу, как появляются румяные пятнышки. Сильнее зажаривать не нужно — потом ее будет сложнее согнуть без трещин».

Что понадобится

Для 10–12 лепешек:

Для теста:

  • пшеничная мука — 350–400 г;
  • молоко — 180 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.

Для начинки:

  • картофель — 700 г;
  • репчатый лук — 1 крупная головка;
  • молоко — 80–100 мл;
  • сливочное масло — 40 г;
  • соль — по вкусу.

Дополнительно:

  • сливочное масло — 30 г для смазывания.

Как приготовить кыстыбый

  1. Сварите картофель. Очистите клубни, нарежьте крупно и варите в подсоленной воде около 20 минут до мягкости.
  2. Обжарьте лук. Нарежьте его мелкими кубиками и готовьте на небольшом количестве сливочного масла до мягкости и легкого золотистого цвета.
  3. Сделайте начинку. Слейте воду с картофеля, разомните его, добавьте теплое молоко, масло и лук. Пюре должно быть мягким, но достаточно густым.
  4. Замесите тесто. Смешайте молоко, яйцо, растопленное масло, сахар и соль. Постепенно вводите муку. Получившееся мягкое тесто накройте и оставьте на 15–20 минут.
  5. Раскатайте лепешки. Разделите тесто на 10–12 частей. Каждую раскатайте в тонкий круг диаметром примерно 18–20 см.
  6. Обжарьте. Хорошо разогрейте сухую сковороду. Готовьте каждую лепешку примерно по 1–2 минуты с каждой стороны.
  7. Добавьте начинку. На половину горячей лепешки положите картофельное пюре, распределите слоем около 1 см и накройте второй половиной. Смажьте сверху растопленным маслом.

Почему лепешки нужно накрывать

Готовое тонкое тесто быстро теряет влагу. Если оставить лепешки лежать открытыми, края подсохнут раньше, чем вся партия будет готова.

Поэтому после сковороды их лучше складывать стопкой и накрывать чистым полотенцем. Под ним тесто сохраняет мягкость, и начинять кыстыбый становится намного проще.

Не стоит и делать картофельное пюре жидким. Избыток молока размочит тонкую лепешку и будет вытекать при подаче.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Пюре готовлю чуть плотнее, чем обычный гарнир. Оно должно легко размазываться ложкой, но не стекать — тогда кыстыбый удобно есть даже прямо со сковороды».

Подавать такие татарские лепешки лучше горячими. Если они успели остыть, достаточно слегка прогреть их на сухой сковороде под крышкой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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