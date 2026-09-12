Участие Nvidia в IPO Anthropic может принести стартапу оценку в $2 трлн

Производитель графических ускорителей Nvidia обсуждает вхождение в капитал Anthropic накануне крупнейшего размещения года. Согласно информации агентства Reuters, сумма инвестиций со стороны чипмейкера может достигнуть 10 миллиардов долларов. Потенциальное участие гиганта индустрии обеспечит создателя чат-бота Claude необходимой поддержкой для проведения мегаразмещения.

Сделка предполагает привлечение Anthropic до 100 миллиардов долларов, что поднимет рыночную стоимость компании до отметки в два триллиона. Для Nvidia этот шаг логичен: Anthropic является одним из крупнейших потребителей их оборудования. Ранее, в ноябре 2025 года, партнеры уже анонсировали сотрудничество, включающее закупку ресурсов облачного провайдера Microsoft Azure на базе архитектуры Nvidia на общую сумму 30 миллиардов долларов.

Эксперты отмечают, что финансовые результаты Anthropic оправдывают высокий интерес инвесторов. Если в конце 2025 года выручка составляла около 9 миллиардов долларов, то к июлю 2026 года годовой темп достиг 65 миллиардов. Предыдущий раунд финансирования в мае принес компании 65 миллиардов наличными при оценке почти в триллион долларов. Несмотря на оптимизм, источники подчеркивают, что параметры участия Nvidia остаются предметом конфиденциальных переговоров и могут быть пересмотрены, сообщает "Самара Онлайн 24".