Картошку смешиваю с луком и прячу в тонкое тесто: домашний кыстыбый съедают прямо со сковороды

Кыстыбый особенно хорош горячим: тонкая мягкая лепешка, картофельная начинка с обжаренным луком и немного сливочного масла сверху. При этом духовка не нужна — лепешки готовятся на сухой сковороде всего по несколько минут.

Картофель лучше сварить заранее или поставить вариться первым. Пока готовится начинка, можно замесить простое тесто без дрожжей. Важный момент — раскатывать заготовки действительно тонко и не пересушивать их на сковороде, иначе сложить лепешку пополам будет сложно.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовые лепешки сразу складываю стопкой и накрываю полотенцем. Если оставить их открытыми, тонкое тесто быстро подсыхает по краям и начинает ломаться при складывании».

Что понадобится

Для теста:

пшеничная мука — 350–400 г;

молоко — 180 мл;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.

Для начинки:

картофель — 700 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

молоко — 80–100 мл;

сливочное масло — 40 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по желанию.

Дополнительно понадобится 30–40 г сливочного масла для готовых лепешек.

Как приготовить домашний кыстыбый

Сварите картофель. Очистите клубни, нарежьте крупными кусочками и варите в подсоленной воде примерно 20 минут до мягкости. Подготовьте лук. Мелко нарежьте его и обжарьте на небольшом количестве сливочного масла до мягкости и легкого золотистого оттенка. Сделайте начинку. Слейте воду с картофеля, разомните его, добавьте теплое молоко, сливочное масло и обжаренный лук. Начинка должна получиться густой, без свободной жидкости. Замесите тесто. Соедините молоко, яйцо, растопленное остывшее масло, соль и сахар. Постепенно добавьте муку. Замесите мягкое тесто и оставьте под миской на 15–20 минут. Раскатайте лепешки. Разделите тесто примерно на 10–12 частей. Каждую раскатайте в тонкий круг диаметром около 18–20 см. Обжарьте на сухой сковороде. Готовьте лепешки примерно по 1–2 минуты с каждой стороны до появления румяных пятнышек. Сразу складывайте их стопкой и накрывайте. Добавьте начинку. На половину горячей лепешки распределите картофельное пюре слоем около 1 см, накройте второй половиной и слегка прижмите. Готовый кыстыбый смажьте растопленным сливочным маслом.

Почему лепешки важно не пересушить

Тесто для кыстыбыя тонкое, поэтому на горячей сковороде оно готовится очень быстро. Если ждать выраженной хрустящей корочки, из лепешки уйдет слишком много влаги и при складывании она начнет трескаться.

Достаточно дождаться небольших поджаренных пятнышек. После сковороды лепешки продолжают оставаться горячими в стопке, а под полотенцем становятся мягче и эластичнее.

Начинку тоже не стоит делать жидкой. Картофельное пюре должно легко распределяться ложкой, но сохранять форму и не вытекать из сложенной лепешки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Картошку соединяю именно с теплым молоком. Начинку делаю мягкой, но не текучей: если пюре получилось слишком жидким, тонкая лепешка быстро размокнет».

Кыстыбый вкуснее всего сразу после приготовления, пока начинка горячая, а сливочное масло еще впитывается в лепешки. Если часть останется на потом, разогревать их удобно на сухой сковороде под крышкой.