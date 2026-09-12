Гериатрическая служба: 105 кабинетов и 103 больницы ухода

Гериатрическая служба системы здравоохранения активно развивается: сегодня в стране открыто 105 гериатрических кабинетов. Под наблюдением организаций здравоохранения находятся около 2 миллионов пожилых людей, причем 99,6% из них ежегодно проходят медицинские осмотры, а у пациентов старшего возраста в среднем насчитывается от 5 до 6 хронических заболеваний.

Своим экспертным мнением поделилась доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины. По ее словам, наследственность играет лишь небольшую роль в здоровом старении: важнее привычки, профилактика и образ жизни, а путь к долгой активности начинается задолго до «серебряного возраста».

В гериатрических кабинетах и Республиканском геронтологическом центре (центре активного долголетия) на базе Республиканского госпиталя инвалидов ВОВ внедрен специальный гериатрический осмотр: он выявляет не только существующие недуги, но и факторы риска, многие из которых поддаются коррекции. Тем, кому требуется постоянный уход, помогают 103 больницы сестринского ухода, работающие в каждом регионе, а вектор развития задает Национальная стратегия «Активное долголетие 2030».

Ставка делается на первичное звено и пациентоориентированность: для жителей отдаленных деревень организованы выездные мобильные бригады, а в сельской местности увеличен норматив обеспеченности скорой помощью. Распознавать первые признаки деменции учат образовательные программы. Материал носит информационный характер и предназначен для образовательных целей; перед принятием решений, связанных со здоровьем, проконсультируйтесь со специалистом.