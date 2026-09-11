Лаваш режу ножницами прямо в миску: добавляю яйца и сыр — через 10 минут на столе ленивый пирог

Тонкий лаваш необязательно аккуратно раскладывать по форме и собирать из него слои. Для быстрого завтрака или перекуса его проще нарезать ножницами прямо в миску, залить яйцами и добавить сыр. Через несколько минут на сковороде получается румяный ленивый пирог.

Лаваш впитывает яичную смесь, но сохраняет структуру, а расплавленный сыр соединяет кусочки между собой. В результате ничего не приходится раскатывать или замешивать — вся подготовка занимает буквально несколько минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Лаваш режу полосками прямо над миской обычными кухонными ножницами. Стараюсь не мельчить слишком сильно: кусочки шириной около 1–2 см после приготовления сохраняют приятную текстуру».

Что понадобится

тонкий лаваш — 120–150 г;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 120 г;

молоко — 50 мл;

помидор — 1 небольшой;

сливочное масло — 10 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зелень — по желанию.

Как приготовить ленивый пирог за 10 минут

Приготовьте заливку. Разбейте яйца в большую миску, влейте молоко, добавьте немного соли и перца. Перемешайте венчиком. Нарежьте лаваш. Сверните его свободным рулетом и ножницами нарезайте прямо в миску полосками шириной примерно 1–2 см. Добавьте сыр. Натрите его крупно. Примерно две трети отправьте к лавашу, остальное оставьте для верха. Положите начинку. Помидор нарежьте небольшими кусочками. Если он очень сочный, семена с жидкостью лучше удалить. Добавьте зелень и аккуратно перемешайте. Выложите на сковороду. Растопите сливочное масло и распределите смесь ровным слоем. Для указанного количества продуктов подойдет сковорода диаметром около 22–24 см. Готовьте под крышкой. Установите небольшой огонь и оставьте пирог примерно на 5–6 минут. Низ должен подрумяниться, а яичная масса — практически полностью схватиться. Добавьте оставшийся сыр. Посыпьте им поверхность, снова накройте крышкой и готовьте еще 2–3 минуты до расплавления.

Почему лаваш не превращается в кашу

Количество жидкости здесь имеет значение. Если на 120–150 г лаваша использовать три яйца и всего около 50 мл молока, кусочки успевают пропитаться, но не плавают в заливке.

Поэтому не стоит наливать молоко на глаз, пытаясь сделать пирог нежнее. Избыток жидкости увеличит время приготовления, а нижняя сторона может успеть сильно подрумяниться раньше, чем схватится середина.

По этой же причине лучше осторожнее обращаться с сочными добавками. Помидоры, грибы или замороженные овощи способны выделить дополнительную влагу. Грибы стоит предварительно обжарить, а замороженные продукты — разморозить и удалить лишнюю жидкость.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед тем как выключить плиту, слегка нажимаю лопаткой на середину. Она должна быть упругой, без жидкой яичной смеси. Если центр еще влажный, оставляю пирог под крышкой на слабом огне еще на пару минут».

Готовому пирогу достаточно постоять 2–3 минуты, после чего его можно нарезать треугольниками. Начинку легко менять: к лавашу и сыру подойдут готовая курица, ветчина, зелень или немного заранее обжаренных грибов.

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