Запеканка внутри получается мокрой даже после часа в духовке: творог здесь не всегда виноват

Творожная запеканка может хорошо подрумяниться сверху, провести в духовке почти час и все равно остаться влажной в середине. В такой ситуации часто начинают винить слишком мокрый творог и добавляют еще муки или манки. Но причина может быть совсем другой — слишком маленькая и глубокая форма.

Чем толще слой творожной массы, тем медленнее прогревается центр. Края к этому моменту уже становятся плотными, верх темнеет, а середина все еще выглядит почти сырой. Дополнительные 15–20 минут не всегда решают проблему: наружные слои лишь сильнее пересыхают.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «На 500 граммов творога беру форму диаметром примерно 20–22 см. В маленькой высокой форме та же самая масса превращается в толстый слой, которому требуется заметно больше времени для равномерного приготовления».

Что понадобится

творог — 500 г;

яйца — 3 шт.;

манная крупа — 3 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.;

сахар — 3–4 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло — для формы.

Как приготовить запеканку

Проверьте творог. Если на дне упаковки действительно есть свободная сыворотка, переложите творог в сито на 15–20 минут. Сухой творог дополнительно отжимать не нужно. Подготовьте основу. Смешайте яйца с сахаром и солью. Добавьте творог и сметану. Разомните массу вилкой или перемешайте лопаткой. Добавьте манку. Всыпьте три столовые ложки и перемешайте. Оставьте массу на 15–20 минут, чтобы крупа начала впитывать влагу. Выберите подходящую форму. Для такого количества продуктов подойдет форма диаметром около 20–22 см. Смажьте ее маслом и распределите творожную массу ровным слоем. Поставьте в духовку. Выпекайте при 180 градусах примерно 35–45 минут. Верх должен слегка подрумяниться, а середина — схватиться. Проверьте центр. При легком покачивании формы он может немного пружинить, но внутри не должно быть жидкой творожной массы. Не разрезайте сразу. Оставьте запеканку примерно на 20 минут. За это время она немного уплотнится и будет значительно лучше держать форму.

Почему лишний час в духовке не помогает

Увеличивать время приготовления имеет смысл только до определенного момента. Если слой слишком толстый, наружная часть запеканки постоянно получает больше тепла, чем середина. В результате края становятся сухими и плотными раньше, чем центр приобретает нужную текстуру.

Есть и еще одна частая причина — слишком много жидких добавок. Большое количество сметаны, молока, сочных ягод или фруктов меняет соотношение ингредиентов. Например, замороженные ягоды после нагревания могут выделить достаточно много сока.

Поэтому увеличивать количество муки или манки при каждой влажной запеканке не стоит. Сначала лучше проверить размер формы, количество жидких ингредиентов и только затем сам творог.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Еще одна ошибка — оценивать запеканку сразу после духовки. Горячая середина всегда нежнее. Я оставляю ее минимум на 15–20 минут и только потом режу: за это время разница в текстуре очень заметна».

Если верх начинает темнеть слишком быстро, а середине действительно требуется дополнительное время, форму можно неплотно прикрыть фольгой. Но при постоянно мокром центре стоит в первую очередь попробовать более широкую форму и не перегружать творожную массу жидкими добавками.