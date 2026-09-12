TrendForce: Apple займёт 24,8% рынка складных смартфонов с iPhone Duo

Аналитики TrendForce считают, что анонс iPhone Duo не приведёт к резкому росту рынка складных смартфонов. По их оценке, Apple сможет поставить 5 млн iPhone Duo и занять 24,8% сегмента, став вторым по величине игроком после Samsung в первый неполный год присутствия на рынке.

Общий объём продаж складных смартфонов всех марок в текущем году вырастет лишь на 0,5% — до 20,2 млн штук. Без выхода iPhone Duo поставки сократились бы более чем на 20% — до $15,2 млн, и такая же динамика, по мнению TrendForce, фактически ожидает складные Android-смартфоны.

Спад спроса вне сегмента Apple в TrendForce объясняют резким ростом стоимости комплектующих. Крупнейшие игроки либо сохранят прошлогодние объёмы, либо покажут снижение. Samsung с 7,1 млн складных смартфонов сохранит лидерство и долю 35,1%, а Huawei с 5 млн смартфонов поравняется с Apple, но выше 24,8% не поднимется.

В iPhone Duo Apple отказалась от телефотокамеры и датчика Face ID — это показывает компромиссы ради толщины корпуса складного смартфона. Как считают в TrendForce, при разработке компания сделала упор на долговечность механизма складывания, минимизацию видимой складки гибкого дисплея и оптимизацию программного интерфейса под новый форм-фактор. В TrendForce ожидают, что распространение ИИ и многозадачности повысит привлекательность складных смартфонов и вызовет дополнительную конкуренцию между разработчиками, а по итогам следующего года рынок вырастет на 16,3% — до 23,5 млн штук.