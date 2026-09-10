Вафельные коржи промазываю фаршем и режу на кусочки: на сковороде они превращаются в сочные ленивые отбивные

Тонкие вафельные коржи подходят не только для сладких тортов. Если проложить между ними слой мясного фарша, дать заготовке немного постоять, а затем нарезать и обжарить в яичном кляре, получается быстрый вариант горячего блюда без отдельного замеса теста.

Во время приготовления вафли впитывают часть мясного сока и размягчаются, поэтому в готовом виде практически перестают напоминать сухие коржи. Главное — не делать слой фарша слишком толстым: мясо должно полностью приготовиться за то время, пока поверхность успевает подрумяниться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Фарш распределяю по вафле тонким ровным слоем до самых краев. Если положить слишком много мяса в середину, снаружи кусочки уже подрумянятся, а центр придется долго доводить до готовности».

Что понадобится

готовые вафельные коржи — 4 шт.;

мясной фарш — 500 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйца — 3 шт.;

молоко — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Лучше использовать круглые или прямоугольные несладкие вафельные коржи без крема и других добавок.

Как приготовить ленивые отбивные

Подготовьте начинку. Очень мелко нарежьте или натрите лук. Соедините с фаршем, измельченным чесноком, солью и перцем. Хорошо перемешайте. Промажьте коржи. На первый вафельный лист нанесите тонкий слой фарша примерно 5–7 мм. Накройте вторым коржом и осторожно прижмите. Таким же способом соберите вторую заготовку. Дайте вафлям размягчиться. Оставьте заготовки примерно на 5–10 минут. Этого достаточно, чтобы коржи немного впитали влагу и перестали крошиться при нарезке. Нарежьте. Разделите заготовки острым ножом на небольшие квадраты, прямоугольники или треугольники. Приготовьте кляр. Взбейте яйца с молоком и небольшой щепоткой соли до однородности. Обжарьте. Каждый кусочек окуните в яичную смесь и выложите на разогретую с небольшим количеством масла сковороду. Готовьте на умеренном огне примерно 3–4 минуты с каждой стороны. Проверьте середину. Если кусочки получились крупными, после переворачивания уменьшите нагрев и ненадолго накройте сковороду крышкой. Фарш внутри должен полностью приготовиться.

Почему коржи не остаются сухими

Сухие вафли быстро впитывают влагу из мясной начинки. Именно поэтому собранным пластам полезно немного полежать перед нарезкой. Слишком долго держать их тоже не стоит — сильно размокшие коржи сложнее переносить на сковороду.

Яичный кляр выполняет еще одну задачу. Он быстро схватывается снаружи и образует оболочку, которая помогает удерживать мясной сок внутри. Поэтому масла требуется лишь столько, чтобы покрыть дно сковороды тонким слоем.

Сильный огонь для этого блюда не подходит. Вафельные коржи и яйцо подрумяниваются быстрее сырого фарша, поэтому при высокой температуре поверхность может начать гореть раньше, чем приготовится мясная прослойка.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый кусочек после сковороды разрезаю и проверяю середину. Если использую говяжий или свиной фарш, ориентир по температуре внутри — не менее 71 градуса, для куриного фарша — 74 градуса».

Готовые ленивые отбивные лучше подавать горячими. Они хорошо сочетаются со свежими овощами, картофельным пюре или простым салатом, а оставшиеся вафельные коржи позволяют приготовить целую сковороду блюда из обычной упаковки фарша.

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