Новости Татарстана

Глава СК поручил доложить о расследовании авиакатастрофы в Шемордане

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Двенадцатого сентября в Татарстане разбился легкомоторный самолет Cessna 172. Он упал на огород частного дома в селе Шемордан. На борту находились пилот и пассажир. Оба человека погибли. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Следователи квалифицировали его как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Такое поручение он дал после авиакатастрофы в Шемордане.

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