Куриное филе больше не режу мелкими кусочками: готовлю целиком в простой заливке

Куриное филе легко пересушить, особенно если нарезать его небольшими кусочками и долго держать на сковороде. Для спокойного ужина грудку можно вообще не измельчать: достаточно положить целые куски в форму, добавить простую сметанную заливку и отправить в духовку.

Соус защищает поверхность от пересыхания, а крупный кусок мяса проще довести до готовности, сохранив внутри сок. Активной работы здесь немного — основное время блюдо проводит в духовке.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая проблема с грудкой начинается не с рецепта, а со слишком разной толщины кусков. Если один край заметно толще другого, слегка выравниваю филе ладонью или аккуратно отбиваю через пленку — тогда оно готовится равномернее».

Что понадобится

куриное филе — 600–700 г;

сметана — 150 г;

твердый сыр — 80–100 г;

горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

вода — 50 мл;

растительное масло — 1 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Как приготовить филе целиком

Подготовьте курицу. Филе обсушите бумажным полотенцем. Слишком толстые куски можно слегка выровнять, чтобы толщина была примерно одинаковой. Сделайте заливку. Соедините сметану, горчицу, измельченный чеснок, паприку и воду. Посолите и поперчите. Подготовьте форму. Слегка смажьте ее растительным маслом и выложите куриное филе одним слоем. Между кусками можно оставить небольшие промежутки. Добавьте соус. Распределите сметанную смесь по курице так, чтобы она покрывала поверхность каждого куска. Поставьте в духовку. Готовьте при 190 градусах примерно 20–25 минут. Точное время зависит от размера и толщины филе. Добавьте сыр. Натрите его крупно, посыпьте курицу и верните форму в духовку еще примерно на 5–7 минут. Дайте мясу отдохнуть. После приготовления оставьте филе на 5 минут и только затем разрезайте.

Почему филе не стоит держать в духовке «на всякий случай»

У куриной грудки мало внутреннего жира, поэтому слишком продолжительное приготовление быстро отражается на текстуре. Сметанная заливка помогает защитить поверхность, но не способна спасти мясо, которое провело в духовке лишние полчаса.

Поэтому лучше ориентироваться не только на время. Самый надежный вариант — проверить наиболее толстую часть кухонным термометром: курица должна достигнуть безопасной внутренней температуры 74 градуса.

Не нужно и заливать форму большим количеством жидкости. Во время приготовления само филе выделит сок, который смешается со сметанной основой. Если сразу добавить стакан воды или сливок, вместо густого соуса получится много жидкого бульона.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сыр добавляю ближе к концу. Если положить его сразу, он успевает сильно подрумяниться раньше, чем толстая часть грудки приготовится. Пяти-семи минут ему вполне хватает, чтобы расплавиться».

Готовое филе удобно нарезать уже перед подачей. В форме остается сметанный соус с мясным соком — им можно полить картофель, рис или гречку, поэтому отдельно готовить подливу не потребуется.