Кулинария

Куриное филе больше не режу мелкими кусочками: готовлю целиком в простой заливке

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Куриное филе можно не нарезать кусочками, а зап...

Про Казань

Подписаться на Дзен.канал

Куриное филе легко пересушить, особенно если нарезать его небольшими кусочками и долго держать на сковороде. Для спокойного ужина грудку можно вообще не измельчать: достаточно положить целые куски в форму, добавить простую сметанную заливку и отправить в духовку.

Соус защищает поверхность от пересыхания, а крупный кусок мяса проще довести до готовности, сохранив внутри сок. Активной работы здесь немного — основное время блюдо проводит в духовке.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая проблема с грудкой начинается не с рецепта, а со слишком разной толщины кусков. Если один край заметно толще другого, слегка выравниваю филе ладонью или аккуратно отбиваю через пленку — тогда оно готовится равномернее».

Что понадобится

  • куриное филе — 600–700 г;
  • сметана — 150 г;
  • твердый сыр — 80–100 г;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • вода — 50 мл;
  • растительное масло — 1 ч. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Как приготовить филе целиком

  1. Подготовьте курицу. Филе обсушите бумажным полотенцем. Слишком толстые куски можно слегка выровнять, чтобы толщина была примерно одинаковой.
  2. Сделайте заливку. Соедините сметану, горчицу, измельченный чеснок, паприку и воду. Посолите и поперчите.
  3. Подготовьте форму. Слегка смажьте ее растительным маслом и выложите куриное филе одним слоем. Между кусками можно оставить небольшие промежутки.
  4. Добавьте соус. Распределите сметанную смесь по курице так, чтобы она покрывала поверхность каждого куска.
  5. Поставьте в духовку. Готовьте при 190 градусах примерно 20–25 минут. Точное время зависит от размера и толщины филе.
  6. Добавьте сыр. Натрите его крупно, посыпьте курицу и верните форму в духовку еще примерно на 5–7 минут.
  7. Дайте мясу отдохнуть. После приготовления оставьте филе на 5 минут и только затем разрезайте.

Почему филе не стоит держать в духовке «на всякий случай»

У куриной грудки мало внутреннего жира, поэтому слишком продолжительное приготовление быстро отражается на текстуре. Сметанная заливка помогает защитить поверхность, но не способна спасти мясо, которое провело в духовке лишние полчаса.

Поэтому лучше ориентироваться не только на время. Самый надежный вариант — проверить наиболее толстую часть кухонным термометром: курица должна достигнуть безопасной внутренней температуры 74 градуса.

Не нужно и заливать форму большим количеством жидкости. Во время приготовления само филе выделит сок, который смешается со сметанной основой. Если сразу добавить стакан воды или сливок, вместо густого соуса получится много жидкого бульона.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сыр добавляю ближе к концу. Если положить его сразу, он успевает сильно подрумяниться раньше, чем толстая часть грудки приготовится. Пяти-семи минут ему вполне хватает, чтобы расплавиться».

Готовое филе удобно нарезать уже перед подачей. В форме остается сметанный соус с мясным соком — им можно полить картофель, рис или гречку, поэтому отдельно готовить подливу не потребуется.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

22 часа назад

Картошку натираю прямо в миску с яйцами и сыром: ленивый ужин на сковороде готовится за 15 минут

Интересное в Казани

20 часов назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

тараканы чего боятся

Интересно

день назад

Вафельные коржи промазываю фаршем и режу на кусочки: на сковороде они превращаются в сочные ленивые отбивные

Интересное в Казани

2 дня назад

«ИИ внедрили, только результата нет»: узнали, кто в Татарстане мешает бизнесу получить реальную пользу от цифровизации

прокат ходунков в Казани

Интересно

день назад

Минтай больше не жарю в муке: заливаю простым сметанным соусом — суховатая рыба получается нежной

Не у нас

день назад

В церкви пояснили, можно ли верующим выбирать кремацию

Кулинария

день назад

Полбатона осталось со вчерашнего дня: режу кубиками — через 15 минут готов горячий завтрак

Кулинария

16 часов назад

Фарш не пускаю на обычные котлеты: добавляю картошку и сыр — получается сытный ужин на одной сковороде

Интересно

день назад

Банка сайры и несколько яиц превращаются в гору горячих бутербродов: рецепт начинки за 5 минут
Новости Татарстана
2 дня назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Технологии

25 минут назад

TrendForce: Apple займёт 24,8% рынка складных смартфонов с iPhone Duo

Полезное

день назад

В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому

Кулинария

час назад

Куриное филе больше не режу мелкими кусочками: готовлю целиком в простой заливке

Интересно

час назад

Маркетинговое агентство полного цикла: задачи, этапы и организация работы
Охота с неба: как Татарстан готовит операторов ...
Новости Татарстана
19 часов назад

Охота с неба: как Татарстан готовит операторов ударных «Гераней» для элитных «Сталинских соколов»

Технологии

2 часа назад

Huawei, OPPO, Canon и Sony запустили программу лицензирования патентов Tulip

Кулинария

3 часа назад

Мясо еще каменное из морозилки, а ужин нужен сейчас: помогает баночка фасоли

Технологии

3 часа назад

Первый час после стресса назвали «окном устойчивости» для мозга
Гид по Казани
6 дней назад

ЛетоSOS — МедКазань 2026: куда обращаться летом при травмах и ожогах