Технологии

ИИ облегчил подачу жалоб: госуслуги столкнулись с резким ростом обращений

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Доступность ИИ упростила заполнение форм и подачу жалоб в госструктуры. Как пишут СМИ, из-за этого госуслуги по всему миру столкнулись с резким ростом обращений.

В Великобритании число жалоб в жилищный омбудсмен выросло более чем вдвое с момента появления ChatGPT — с 2 600 в 2022 году до чуть более 7 000 в прошлом году. Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) за тот же период получило в 5 раз больше жалоб. Похожий рост произошёл с судебными исками в Бразилии и петициями в парламент Германии.

Исследователь Крис Шмитц изучил это явление. В работе, которую представят в следующем месяце на конференции по этике ИИ, он разобрал 84 случая «потенциального наплыва» в 11 юрисдикциях.

Часть новых заявок «явно недобросовестные», но другие подают реальные люди, которые без ИИ «просто не стали бы обращаться». Шмитц видит в этом редкую возможность «перестроить соцуслуги под эпоху ИИ».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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