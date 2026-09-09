Еще недавно предприниматели спрашивали, нужен ли их компании искусственный интеллект. Теперь вопрос часто звучит иначе: куда его успели внедрить конкуренты и почему у нас до сих пор ничего подобного нет? В результате бизнес запускает чат ботов, цифровых помощников и аналитические системы, не всегда понимая, какую проблему они должны решить.

Желание не отстать от рынка вполне объяснимо. Но технология, которую добавили ради моды, быстро превращается в дорогой эксперимент. Компания тратит деньги на пилотный проект, сотрудники не понимают, как им пользоваться, а руководитель не может объяснить, какой результат рассчитывал получить. В итоге виноватым назначают искусственный интеллект, хотя четкой задачи перед ним никто не поставил.

Как понять, где ИИ действительно ускорит работу, почему большинство пилотных проектов не доходит до полноценного внедрения и каких специалистов уже не хватает компаниям Татарстана? Эти вопросы обсудили 8 сентября на круглом столе «Экономика Татарстана в эпоху цифровизации» в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

Редакция ProKazan побывала на встрече и выяснила, почему главной проблемой цифровизации становятся решения руководителей, какие задачи бизнес уже передает искусственному интеллекту, стоит ли сотрудникам бояться автоматизации и почему даже самые современные технологии не избавляют компании от необходимости растить сильных специалистов.

ИИ внедрили, а что он должен изменить, не решили

Фото: Вероника Минвалеева

Купить готовую технологию сегодня можно быстрее, чем понять, какую проблему она должна решить. Поэтому цифровизация в некоторых компаниях начинается с поиска модного сервиса, а не с анализа потерь времени и денег.

Технологический предприниматель Булат Ганиев считает, что главным ограничением становится качество управленческого запроса. Руководителю нужно заранее определить конкретный результат. Например, сократить подготовку документов с пяти дней до одного, уменьшить долю брака или освободить инженеров от отчётности.

— Сегодня купить технологию несложно. Гораздо сложнее понять, что именно с ней делать. Главный дефицит цифровой трансформации связан не с технологиями, а с управленцами, которые способны превратить проблему бизнеса в измеримую цифровую задачу, — объяснил Булат Ганиев.

Без ясной цели компания рискует получить работающий инструмент, который не приносит пользы. Сотрудники осваивают систему, руководители отчитываются о запуске, но расходы и время выполнения задач остаются прежними.

По словам Ганиева, одной из самых дорогих ошибок может стать дешёвый пилот. Решение быстро тестируют без понятной задачи, не получают результата и разочаровываются в технологии. До полноценного внедрения в итоге доходят лишь около 20% проектов с ИИ.

Оценивать цифровизацию нужно по сэкономленному времени, сниженным расходам и ускорившимся процессам. Иначе новый сервис останется лишь дорогим подтверждением того, что компания тоже следует за трендами.

Разработчиков много, нужного специалиста все равно не найти

Фото: Вероника Минвалеева

На одну стартовую вакансию в IT сегодня могут откликнуться десятки кандидатов, но кадровую проблему это не решает. Бизнесу всё чаще нужен специалист, который умеет работать с технологиями и одновременно понимает экономику, производство или другую конкретную отрасль.

По словам технологического предпринимателя Булата Ганиева, дефицит смещается в сторону редких и комплексных компетенций. Особенно востребованы архитекторы платформ и специалисты, способные разобраться в задачах предприятия и предложить решение с измеримым результатом.

Парадокс заметен по количеству резюме. Руководитель отдела по работе с персоналом ICL Services Камиля Камальдинова рассказала, что на одну начинающую позицию в IT может приходиться от 20 до 25 откликов. При поиске опытного специалиста компания иногда не получает и двух подходящих резюме.

— В долгосрочной перспективе компания должна уметь выращивать специалистов внутри. Найти на рынке сотрудника высокого уровня, который обладает нужными компетенциями, подходит по ценностям и хочет работать именно у нас, сейчас сложно, — рассказала Камиля Камальдинова.

Если бизнес выходит на новый рынок или запускает незнакомое направление, быстрее пригласить специалиста с готовым опытом. Для долгосрочного развития выгоднее обучать действующих сотрудников и постепенно расширять их компетенции.

Меняться приходится и университетам. Проректор по дополнительному образованию Университета Иннополис Екатерина Галиханова отметила, что образовательные программы необходимо адаптировать под задачи конкретных предприятий. Одним из решений становятся микроквалификации. Короткие программы позволяют работающим специалистам освоить отдельный навык, не начиная многолетнее обучение заново.

Диплом остаётся основой, но завершить подготовку специалиста в день выпуска уже невозможно. Технологии меняются слишком быстро, поэтому компаниям приходится растить сотрудников внутри, а самим работникам постоянно осваивать новые инструменты.

Кто ответит, если решение за человека примет алгоритм

Фото: Вероника Минвалеева

Чем больше задач передают искусственному интеллекту, тем важнее становится вопрос ответственности. Алгоритм может проверить документы, найти ошибку или ускорить обработку данных. Но кто должен принимать окончательное решение, если от него зависит работа, здоровье или деньги человека?

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин рассказал, что в России уже формируется законодательная основа для регулирования ИИ. По его словам, правила должны защищать граждан, поддерживать развитие российских технологий и при этом не создавать лишних препятствий для разработчиков.

— Очень важно, чтобы каждая отрасль определила для себя, где можно применять искусственный интеллект, а где решение всё равно должно оставаться за человеком. Эти границы должны сформулировать бизнес и отраслевые министерства, — подчеркнул Максим Топилин.

В трудовых отношениях алгоритм может проанализировать показатели сотрудника и подготовить информацию для руководителя, но решение об увольнении должен принимать человек. В медицине технология способна обработать большой объём данных и снизить нагрузку на врача, однако не может самостоятельно отвечать за диагноз.

Похожий принцип действует в банковских операциях и государственных закупках. Цифровая система ускоряет проверку, расчёты и оформление документов, но за важным решением всё равно должен стоять конкретный ответственный человек.

По мнению Топилина, каждой отрасли предстоит самостоятельно определить допустимые границы автоматизации. Пока они не обозначены, страх перед ИИ будет сохраняться. Люди опасаются не самой технологии, а ситуации, в которой непонятно, кто контролирует её работу и отвечает за последствия.

Татарстан становится площадкой для новых цифровых решений

Фото: Вероника Минвалеева

Пока одни компании обсуждают возможности искусственного интеллекта, в Татарстане уже ищут задачи, которые можно передать цифровым помощникам. Одно из предложений касается первичного аудита предприятий. ИИ сможет анализировать процессы и находить участки, где бизнес теряет время, деньги или ресурсы.

Сейчас бесплатный аудит доступен ограниченному числу предприятий. Подключение искусственного интеллекта позволило бы проводить такую диагностику чаще и быстрее. Компания получит предварительный список проблем, а специалисты смогут сосредоточиться на поиске конкретных решений.

Цифровые помощники появляются и в государственных услугах. Они могут заранее заметить ошибку в заявлении, подсказать, какого документа не хватает, и помочь человеку избежать отказа из-за неправильно заполненной формы.

Для проверки технологий в реальных условиях используются экспериментальные правовые режимы. Такой формат позволяет тестировать новые решения, в том числе беспилотные системы, а затем учитывать полученный опыт при подготовке законодательства.

Максим Топилин отметил, что Татарстан уже становился одним из первых регионов, где запускались новые экономические механизмы. «Алабуга» и Иннополис показали, как инфраструктура и особые условия помогают привлекать компании и создавать производства. Теперь этот опыт продолжает «Зелёная долина», ориентированная на биотехнологии и переработку сельскохозяйственной продукции.

— Татарстан был в этом отношении пионером, как и во многих других сферах. Здесь отрабатывались решения, которые затем использовались при развитии законодательства об особых экономических зонах, — отметил Максим Топилин.

Однако технологическое лидерство зависит не только от количества новых сервисов. По словам Топилина, искусственному интеллекту стоит передавать рутинные процессы, но человеку необходимо сохранять способность учиться, анализировать информацию и принимать решения самостоятельно. Иначе вместе с лишней работой технология может забрать навык, без которого невозможно управлять ни бизнесом, ни экономикой.

Круглый стол показал, что искусственный интеллект уже меняет работу компаний и государственных сервисов Татарстана. Однако результат зависит не от количества внедрённых систем, а от того, насколько точно бизнес понимает свои задачи и умеет оценивать эффект.

Технологии могут ускорить процессы, сократить расходы и освободить сотрудников от рутины. Но определять цели, контролировать решения и отвечать за последствия по прежнему должен человек.

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