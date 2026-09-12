Новости Татарстана

22 207 объектов в Татарстане оценили по кадастровой стоимости в августе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В августе в Татарстане кадастровую стоимость установили для 22 207 объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества республики. Всего Центр государственной кадастровой оценки обработал сведения о 91 042 объектах.

Работу центр ведет по части 1 статьи 16 федерального закона «О государственной кадастровой оценке». Стоимость определяют и для новых объектов, поставленных на учет, и для ранее учтенных, если в ЕГРН обновились какие-либо сведения. Поводом для пересмотра может стать изменение площади участка, вида разрешенного использования или характеристик здания, например материала стен.

В число 22 207 объектов, получивших стоимость в августе, вошли 4 839 зданий, 8 172 земельных участка, 427 машино-мест, 19 объектов незавершенного строительства, 8 280 помещений и 470 сооружений.

Еще по 68 835 объектам обновление данных в ЕГРН не привело к пересмотру кадастровой стоимости. Сюда включили 3 755 зданий, 57 191 земельный участок, одно машино-место, 21 объект незавершенного строительства, 7 304 помещения и 563 сооружения.

Все акты об определении кадастровой стоимости находятся в открытом доступе. Их публикуют на официальном сайте Центра государственной кадастровой оценки Татарстана. Правообладатели также могут бесплатно запросить выписку из ЕГРН — в ней будут актуальные сведения о кадастровой стоимости их объекта.

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