Мясо еще каменное из морозилки, а ужин нужен сейчас: помогает баночка фасоли

Если мясо осталось в морозилке, ждать разморозки ради сытного ужина необязательно. Банка консервированной фасоли выручает в ситуации, когда на готовку есть всего 15–20 минут: достаточно добавить лук, овощи и томатную основу.

Фасоль уже готова к употреблению, поэтому долго тушить ее не требуется. Она хорошо сочетается с привычными овощами, а блюдо получается достаточно плотным, чтобы обойтись без мяса и отдельного гарнира.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Банку фасоли держу именно для таких ужинов. Если беру фасоль в собственном соку, жидкость сливаю, а сами бобы быстро промываю — тогда вкус готового блюда проще регулировать специями и томатной основой».

Что понадобится

консервированная фасоль — 1 банка, около 400 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

вода — 100–150 мл;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Как приготовить быстрый ужин с фасолью

Подготовьте овощи. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой. Перец измельчите небольшими кусочками. Начните с лука и моркови. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте овощи примерно 4–5 минут на среднем огне. Добавьте перец. Перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты. Овощи должны стать мягче, но полностью разваривать их не нужно. Положите томатную пасту. Добавьте ее прямо к овощам и прогрейте около минуты, постоянно перемешивая. Добавьте фасоль. Слейте жидкость из банки, при желании промойте бобы и переложите на сковороду. Сделайте соус. Влейте сначала 100 мл горячей воды, добавьте паприку, перец и немного соли. Перемешайте и тушите без сильного кипения примерно 5–7 минут. Завершите приготовление. Добавьте измельченный чеснок, попробуйте соус и при необходимости досолите. Через минуту снимайте сковороду с огня.

Как сделать фасоль вкуснее без мяса

Одна из ошибок при таком ужине — просто прогреть содержимое банки с томатной пастой. Получается быстро, но вкус остается довольно плоским. Несколько минут на обжаривание лука и моркови дают более насыщенную основу.

Томатную пасту тоже лучше сначала немного прогреть с овощами и только потом разбавлять водой. А вот фасоль долго держать на плите не стоит: она уже приготовлена и при продолжительном тушении может начать разваливаться.

Если дома нет сладкого перца, рецепт работает и без него. Можно добавить немного замороженных овощей, кукурузы или оставшейся вареной крупы. Количество воды в таком случае регулируют по консистенции.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Воду вливаю не всю сразу. Сначала добавляю примерно половину стакана: если овощи дали достаточно жидкости, этого хватает. Так вместо жидкого супа получается густая фасоль в соусе».

Такой ужин можно подать самостоятельно со свежей зеленью или дополнить кусочком хлеба. А замороженное мясо спокойно оставить размораживаться для следующего блюда — ускорять процесс ради сегодняшнего ужина уже не понадобится.