Кулинария

Мясо еще каменное из морозилки, а ужин нужен сейчас: помогает баночка фасоли

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Если мясо не успело разморозиться, сытный ужин ...

Про Казань

Подписаться на Дзен.канал

Если мясо осталось в морозилке, ждать разморозки ради сытного ужина необязательно. Банка консервированной фасоли выручает в ситуации, когда на готовку есть всего 15–20 минут: достаточно добавить лук, овощи и томатную основу.

Фасоль уже готова к употреблению, поэтому долго тушить ее не требуется. Она хорошо сочетается с привычными овощами, а блюдо получается достаточно плотным, чтобы обойтись без мяса и отдельного гарнира.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Банку фасоли держу именно для таких ужинов. Если беру фасоль в собственном соку, жидкость сливаю, а сами бобы быстро промываю — тогда вкус готового блюда проще регулировать специями и томатной основой».

Что понадобится

  • консервированная фасоль — 1 банка, около 400 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • томатная паста — 1,5 ст. л.;
  • вода — 100–150 мл;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • зелень — для подачи.

Как приготовить быстрый ужин с фасолью

  1. Подготовьте овощи. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой. Перец измельчите небольшими кусочками.
  2. Начните с лука и моркови. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте овощи примерно 4–5 минут на среднем огне.
  3. Добавьте перец. Перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты. Овощи должны стать мягче, но полностью разваривать их не нужно.
  4. Положите томатную пасту. Добавьте ее прямо к овощам и прогрейте около минуты, постоянно перемешивая.
  5. Добавьте фасоль. Слейте жидкость из банки, при желании промойте бобы и переложите на сковороду.
  6. Сделайте соус. Влейте сначала 100 мл горячей воды, добавьте паприку, перец и немного соли. Перемешайте и тушите без сильного кипения примерно 5–7 минут.
  7. Завершите приготовление. Добавьте измельченный чеснок, попробуйте соус и при необходимости досолите. Через минуту снимайте сковороду с огня.

Как сделать фасоль вкуснее без мяса

Одна из ошибок при таком ужине — просто прогреть содержимое банки с томатной пастой. Получается быстро, но вкус остается довольно плоским. Несколько минут на обжаривание лука и моркови дают более насыщенную основу.

Томатную пасту тоже лучше сначала немного прогреть с овощами и только потом разбавлять водой. А вот фасоль долго держать на плите не стоит: она уже приготовлена и при продолжительном тушении может начать разваливаться.

Если дома нет сладкого перца, рецепт работает и без него. Можно добавить немного замороженных овощей, кукурузы или оставшейся вареной крупы. Количество воды в таком случае регулируют по консистенции.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Воду вливаю не всю сразу. Сначала добавляю примерно половину стакана: если овощи дали достаточно жидкости, этого хватает. Так вместо жидкого супа получается густая фасоль в соусе».

Такой ужин можно подать самостоятельно со свежей зеленью или дополнить кусочком хлеба. А замороженное мясо спокойно оставить размораживаться для следующего блюда — ускорять процесс ради сегодняшнего ужина уже не понадобится.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

19 часов назад

Картошку натираю прямо в миску с яйцами и сыром: ленивый ужин на сковороде готовится за 15 минут

Полезное

день назад

В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому

санэпидемстанция московская область

Интересно

день назад

Вафельные коржи промазываю фаршем и режу на кусочки: на сковороде они превращаются в сочные ленивые отбивные

Интересное в Казани

3 дня назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат

графический портрет в Ростове-на-Дону

Интересно

день назад

Минтай больше не жарю в муке: заливаю простым сметанным соусом — суховатая рыба получается нежной

Не у нас

23 часа назад

В церкви пояснили, можно ли верующим выбирать кремацию

Кулинария

23 часа назад

Полбатона осталось со вчерашнего дня: режу кубиками — через 15 минут готов горячий завтрак

Интересно

день назад

Банка сайры и несколько яиц превращаются в гору горячих бутербродов: рецепт начинки за 5 минут

Кулинария

день назад

Салат из баклажанов «Тройка» на зиму: 3 овоща и простой маринад — банки уходят одна за другой
Новости Татарстана
день назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Кулинария

19 минут назад

Мясо еще каменное из морозилки, а ужин нужен сейчас: помогает баночка фасоли

Интересное в Казани

17 часов назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

Технологии

41 минуту назад

Первый час после стресса назвали «окном устойчивости» для мозга

Технологии

час назад

Dyson подтвердила неисправность зубной щётки CameraJet из-за воды
Охота с неба: как Татарстан готовит операторов ...
Новости Татарстана
16 часов назад

Охота с неба: как Татарстан готовит операторов ударных «Гераней» для элитных «Сталинских соколов»

Кулинария

3 часа назад

Запеканка внутри получается мокрой даже после часа в духовке: творог здесь не всегда виноват

Кулинария

6 часов назад

Татарские лепешки готовлю из картошки и лука: минимум продуктов, а со стола исчезают еще горячими

Технологии

7 часов назад

Роскосмос и Индия изучат атмосферу Венеры в рамках проекта Viral
Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки ря...
Гид по Казани
6 дней назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью