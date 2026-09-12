До магазина идти не хочется, а хлеб закончился: кефир и мука спасают ужин за 15 минут

Хлеб закончился как раз к ужину, а выходить за новой буханкой не хочется — выручает простое тесто на кефире. Из него можно быстро приготовить мягкие лепешки на сковороде без дрожжей, долгого замеса и ожидания подъема.

Кефир дает тесту мягкость, а разрыхлитель помогает лепешкам немного подняться. Пока разогревается сковорода, остается только соединить продукты и раскатать несколько заготовок.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для таких лепешек не стараюсь забить тесто мукой. Лучше слегка присыпать стол при раскатке, чем вмешивать лишние 50–100 граммов: слишком крутое тесто после сковороды получается плотным».

Что понадобится

кефир — 250 мл;

пшеничная мука — 300–330 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

сливочное масло — 20–30 г по желанию.

Из такого количества получается примерно 6 небольших лепешек.

Как приготовить лепешки за 15 минут

Подготовьте кефир. Вылейте его в миску, добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте. Соедините сухие ингредиенты. Смешайте 300 г муки с разрыхлителем и постепенно всыпайте в кефир. Замесите тесто. Сначала работайте ложкой, затем руками. Масса должна стать мягкой и перестать сильно липнуть. Оставшиеся 30 г муки используйте только при необходимости. Разделите на части. Сформируйте 6 шариков и раскатайте каждый в лепешку толщиной примерно 5–7 мм. Слишком толстыми их делать не стоит — середина будет готовиться дольше. Разогрейте сковороду. Масло для жарки не обязательно: лепешки можно готовить на хорошо прогретой сухой сковороде. Обжарьте. Выложите заготовку и готовьте на среднем огне примерно 2 минуты. После появления румяных пятнышек переверните и жарьте еще 1,5–2 минуты. Сохраните мягкость. Готовые лепешки складывайте стопкой. При желании слегка смажьте сливочным маслом и накройте чистым полотенцем.

Почему лепешки иногда получаются жесткими

Главная причина — попытка сделать тесто совершенно нелипким с помощью большого количества муки. Кефирное тесто должно оставаться мягким. Если оно немного пристает к пальцам в начале замеса, это еще не повод сразу всыпать дополнительный стакан муки.

Вторая проблема возникает уже на сковороде. Тонким лепешкам не требуется долгое приготовление. Если держать их по 5–7 минут с каждой стороны ради темной корочки, влаги внутри останется значительно меньше.

Сразу после приготовления лепешки также лучше не раскладывать по отдельности. В стопке под полотенцем они сохраняют тепло и становятся мягче.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую лепешку использую как проверочную. Если она быстро темнеет, а внутри еще сыровата, немного уменьшаю огонь. Правильная температура позволяет получить румяные пятнышки без пересушенных краев».

Такие лепешки можно поставить на стол вместо хлеба к супу, салату или горячему блюду. А если остались сыр, зелень или немного картофельного пюре, их легко превратить в начинку и получить уже более сытный вариант.

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