Фарш не пускаю на обычные котлеты: добавляю картошку и сыр — получается сытный ужин на одной сковороде

Из пачки фарша необязательно снова лепить котлеты и отдельно готовить к ним гарнир. Если добавить сырую картошку, немного лука и сыр, на одной сковороде получается большая сытная лепешка — с румяным низом и сочной мясной серединой.

Картофель здесь одновременно заменяет гарнир и помогает связать массу. Главное — натереть его достаточно мелко и сделать лепешку не слишком толстой, чтобы мясо и картошка успели полностью приготовиться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для этого блюда беру сковороду диаметром 24–26 см. В маленькой посуде слой получается слишком толстым: сверху все уже выглядит готовым, а картофелю в середине требуется дополнительное время».

Что понадобится

мясной фарш — 400 г;

картофель — 500 г;

твердый сыр — 120 г;

яйцо — 1 шт.;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

сметана — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — по желанию.

Как приготовить ужин на одной сковороде

Подготовьте картофель. Очистите клубни и натрите на средней или мелкой терке. Если образовалось много жидкости, слегка отожмите массу. Смешайте основу. Добавьте к картофелю фарш, яйцо, мелко нарезанный или натертый лук, сметану, соль и специи. Положите примерно половину натертого сыра. Перемешайте. Достаточно равномерно распределить ингредиенты. Долго вымешивать фарш до плотной липкой консистенции не требуется. Выложите на сковороду. Разогрейте немного масла и распределите массу ровным слоем толщиной около 2 см. Готовьте под крышкой. Уменьшите нагрев и оставьте примерно на 8–10 минут. Низ должен сформировать устойчивую корочку. Переверните. Удобнее накрыть сковороду большой плоской тарелкой, перевернуть лепешку на нее, а затем осторожно вернуть неподжаренной стороной вниз. Готовьте еще 6–8 минут под крышкой. Добавьте сыр. Посыпьте поверхность оставшимся сыром и подержите под крышкой еще 2–3 минуты. Перед подачей обязательно убедитесь, что мясная середина полностью приготовилась.

Почему картофель не стоит натирать крупно

Крупная картофельная стружка хорошо подходит для некоторых овощных лепешек, но вместе с сырым фаршем удобнее использовать более мелкую. Она быстрее размягчается и равномернее распределяется внутри мясной массы.

При этом картошку не нужно отжимать досуха. Небольшое количество собственной влаги помогает сохранить середину сочной. Удалять стоит только явный избыток жидкости, скопившийся на дне миски.

Слишком толстый слой — другая распространенная проблема. Снаружи мясо быстро подрумянивается, тогда как сырой картофель внутри требует времени. Поэтому лучше использовать широкую сковороду, умеренный нагрев и крышку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После переворачивания не прибавляю огонь ради красивой корочки. Лучше дать блюду спокойно приготовиться внутри. Если есть кухонный термометр, для фарша из говядины или свинины ориентируюсь минимум на 71 градус в центре, для куриного — на 74 градуса».

После выключения огня лепешке стоит дать постоять 3–5 минут. Затем ее можно нарезать треугольниками и подавать со сметаной, свежими овощами или зеленью — отдельный картофельный гарнир к такому ужину уже не понадобится.

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