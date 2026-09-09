Салат из баклажанов «Десятка» на зиму: банки открываем одну за другой — до весны не остается

«Десятка» получила свое название из-за удобного принципа: основные овощи традиционно считают по десять штук. В одной кастрюле соединяются баклажаны, сладкий перец, помидоры и лук, поэтому зимой получается уже готовая овощная закуска.

Но с домашними заготовками есть важный нюанс. Баклажаны, перец и лук относятся к низкокислотным овощам, а безопасность смеси зависит от точного количества кислоты и режима обработки. Для хранения банок при комнатной температуре специалисты рекомендуют использовать только проверенные рецептуры для консервирования и не менять в них соотношение овощей, уксуса и других компонентов.

Поэтому домашнюю «Десятку» по непроверенной семейной рецептуре надежнее приготовить как заготовку для замораживания, а не закатывать для хранения в шкафу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Название удобно запоминать, но овощи сильно различаются по размеру. Поэтому для стабильного результата я все-таки ориентируюсь на вес, а не просто беру десять любых баклажанов и десять огромных помидоров».

Что понадобится

баклажаны — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

сладкий перец — 700 г;

репчатый лук — 500 г;

морковь — 400 г;

растительное масло — 100 мл;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1–1,5 ст. л.;

чеснок — 4–5 зубчиков;

черный перец — по вкусу.

Как приготовить «Десятку»

Подготовьте баклажаны. Нарежьте их крупными кубиками или полукружьями. Если сорт заметно горчит, можно ненадолго присыпать кусочки солью, а затем промыть и обсушить. Нарежьте остальные овощи. Перец сделайте крупными полосками, лук — полукольцами, морковь — кружочками или брусочками. Помидоры нарежьте дольками. Начните с томатов. Переложите их в широкую кастрюлю, добавьте масло, соль и сахар. Прогревайте 5–7 минут, пока помидоры не дадут достаточно сока. Добавьте плотные овощи. Положите морковь, перец и лук. Через 5 минут отправьте в кастрюлю баклажаны. Тушите до готовности. Готовьте на умеренном огне около 25–35 минут, осторожно перемешивая снизу вверх. Баклажаны должны стать мягкими, но не превратиться в пюре. Добавьте чеснок. Положите его за 3–5 минут до окончания приготовления и попробуйте салат на соль. Остудите и заморозьте. Полностью охлажденную «Десятку» разложите порциями по подходящим контейнерам и отправьте в морозильную камеру.

Почему овощи лучше нарезать крупно

Баклажаны заметно размягчаются при тушении. Если нарезать их мелкими кубиками и постоянно интенсивно перемешивать, к концу приготовления отдельные кусочки практически исчезнут.

Лучше оставить овощи достаточно крупными и использовать широкую кастрюлю. Тогда лишняя влага испаряется быстрее, а «Десятка» получается густой, а не похожей на овощной суп.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Баклажаны добавляю после остальных плотных овощей и перемешиваю широкой лопаткой без лишнего усердия. Так кусочки сохраняются гораздо лучше».

Для баночной «Десятки», рассчитанной на длительное хранение без холодильника, нельзя самостоятельно подбирать количество уксуса или сокращать последующую обработку. Для смешанных овощных консервов кислотность и режим обработки напрямую связаны с безопасностью, поэтому здесь нужна именно проверенная рецептура для домашнего консервирования.

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