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Эксперт предупредил о мошенниках на сайтах с готовыми домашними заданиями

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Школьники, которые пользуются сайтами с готовыми домашними заданиями, рискуют раскрыть мошенникам личные данные. Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.RU.

По словам эксперта, через такие платформы злоумышленники собирают номера телефонов и иную информацию, а затем устраивают прозвоны от имени директора школы. Кроме того, они пытаются получить доступ к электронному дневнику, чтобы перехватить SMS-код или другую конфиденциальную информацию.

Щербаченко отметил, что риски есть и при использовании школьниками искусственного интеллекта для выполнения домашних заданий. Также мошенники создают поддельные онлайн-магазины канцтоваров и техники — смартфонов, планшетов и смарт-часов, заманивая покупателей нереально низкими ценами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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