Цена риса на Чикагской товарной бирже поднялась выше $16 за центнер

Биржевая стоимость необработанного риса на Чикагской товарной бирже в среду поднялась более чем на 1%. Показатель впервые с июня 2024 года превысил 16 долларов за центнер, сообщает «ПРАЙМ».

По данным торгов на 17:04 по московскому времени, ноябрьский фьючерс на грубый, или необработанный, рис дорожал на 1,44% к уровню предыдущего закрытия. Его цена достигала 16,165 доллара за центнер.

Выше отметки в 16 долларов показатель оказался впервые с 13 июня 2024 года.

Рост котировок продолжается четвертую торговую сессию подряд. По итогам прошлой недели стоимость риса увеличилась на 2%.

В августе цена необработанного риса выросла почти на 13%.

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