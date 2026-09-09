Картошка у мамы всегда с корочкой, а у меня разваливается: годами делала один шаг неправильно

Жареная картошка кажется одним из самых простых домашних блюд, но результат бывает совершенно разным. Вместо аккуратных золотистых ломтиков на сковороде постепенно появляется мягкая картофельная масса: кусочки ломаются, прилипают друг к другу и никак не покрываются равномерной корочкой.

Частая ошибка — начинать перемешивать картошку практически сразу после того, как она попала на сковороду. Пока нижняя сторона еще не успела подрумяниться, ломтики остаются мягкими и легко повреждаются лопаткой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После того как выкладываю картошку на хорошо разогретую сковороду, первые несколько минут вообще ее не трогаю. Жду, пока снизу появится заметная корочка, и только после этого аккуратно переворачиваю».

Что понадобится

На 3–4 порции:

картофель — 800 г;

репчатый лук — 1 шт.;

растительное масло — 3–4 ст. л.;

сливочное масло — 15 г по желанию;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Как пожарить картошку с корочкой

Нарежьте картофель. Сделайте брусочки или ломтики примерно одинаковой толщины — около 7–10 мм. Тогда они будут готовиться одновременно. Уберите лишнюю влагу. Если картофель промывали после нарезки, обязательно хорошо обсушите его полотенцем. Мокрые ломтики на сковороде сначала будут отдавать воду и хуже подрумянятся. Разогрейте масло. Возьмите широкую сковороду и хорошо прогрейте ее с растительным маслом. Картофель должен попасть уже на горячую поверхность. Выложите картошку. Не заполняйте сковороду слишком плотно. После этого оставьте ломтики примерно на 4–5 минут без перемешивания. Переверните. Когда нижняя сторона станет золотистой, аккуратно переверните картофель широкой лопаткой. Постоянно мешать его не нужно. Добавьте лук. Когда картофель уже заметно подрумянится, положите нарезанный лук. Готовьте еще около 7–10 минут, периодически аккуратно переворачивая ломтики. Посолите ближе к концу. Добавьте соль, перец и при желании небольшой кусочек сливочного масла. Готовность проверьте ножом: внутри картофель должен быть мягким.

Почему картошку не стоит постоянно мешать

Для образования корочки ломтик должен некоторое время соприкасаться с горячей поверхностью практически неподвижно. Если каждые 20–30 секунд работать лопаткой, картофель не успевает хорошо подрумяниться.

Кроме того, во время приготовления поверхность ломтиков размягчается. Частое перемешивание повреждает ее, кусочки начинают ломаться, а отделившийся картофель дополнительно склеивает содержимое сковороды.

Крышкой в начале жарки лучше тоже не пользоваться. Под ней задерживается пар, из-за которого картофель быстрее размягчается, но хуже покрывается сухой золотистой корочкой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если картошки много, жарю ее двумя партиями. На переполненной сковороде температура быстро падает и выделившаяся влага не успевает испаряться — вместо хорошей корочки получается почти тушеный картофель».

Здесь работают сразу три простых условия: сухие ломтики, хорошо разогретая широкая сковорода и минимум перемешиваний. Картошке нужно дать время подрумяниться — тогда она гораздо лучше сохраняет форму.

Может быть интересно: