Священники напомнили прихожанам, что нельзя делать в храме

Священнослужители напомнили верующим правила поведения в храме и обращения с освященными вещами, сообщает akpars.ru.

Если во время богослужения у прихожанина упала свеча, ее не советуют поднимать и уносить домой. В таком случае свечу лучше оставить в церкви, а самому обратиться с молитвой о защите от бед.

Особого отношения требуют освященные предметы, в том числе иконы и крестики. Священнослужители напоминают, что такие вещи имеют духовное значение. При этом они не рекомендуют приносить домой предметы, которыми раньше пользовались другие люди, чтобы не связывать себя с чужими трудностями.

Ненужные освященные вещи нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Их лучше отнести в храм, где подскажут, как правильно поступить. То же правило касается сломанных икон и крестиков: такие предметы следует передать в церковь, а не отправлять на свалку.

Отдельно верующим напомнили о деньгах, случайно упавших в храме. Их не стоит поднимать и забирать себе. Такие средства можно оставить на церковные нужды или помощь нуждающимся.

С уважением следует обращаться и с церковными книгами. Перед тем как пользоваться ими дома, прихожанину желательно попросить благословение священника. Если человеку нужно взять землю с кладбища, ему также советуют заранее посоветоваться с духовником.