Neon выпустила тизер «Искусственного» об OpenAI с Борисовым и Гарфилдом

Студия Neon представила первый тизер-трейлер фильма «Искусственный» (Artificial) Луки Гуаданьино. Картина посвящена одному из самых громких конфликтов в истории OpenAI. Эндрю Гарфилд сыграл Сэма Альтмана, а Юра Борисов — сооснователя компании Илью Суцкевера.

В основе сюжета — реальные события ноября 2023 года, когда совет директоров OpenAI уволил Альтмана. Более 700 сотрудников подписали письмо с требованием вернуть его, и через несколько дней гендиректор восстановлен в должности. Тизер показывает напряженные совещания и намекает на последствия быстрого развития искусственного интеллекта.

Для Юры Борисова это крупная голливудская роль после успеха «Аноры». Его персонаж — Илья Суцкевер, один из создателей OpenAI, позже основавший Safe Superintelligence. В фильме также снялись Моника Барбаро, Купер Хоффман, Айк Баринхольц и Марк Райлэнс.

Сценарий написал Саймон Рич, продюсер — Дэвид Хейман. Изначально проект должна была выпустить Amazon MGM, но права перешли к Neon. Мировая премьера состоится на Нью-Йоркском кинофестивале.