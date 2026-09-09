В регионах Сибири вводят режим ЧС из-за смертельных атак медведей

В регионах Сибири и на Дальнем Востоке участились опасные встречи людей с бурыми медведями. Из-за нападений и выходов животных к жилью власти вводят ограничения, закрывают маршруты и отправляют охотоведов на регулирование численности, сообщает «Ведомости Урал».

Наиболее тревожная обстановка сложилась в конце лета и начале осени 2026 года. В Красноярском крае возле поселка Подтесово нашли тела двух пожилых женщин, которые ушли за грибами и не вернулись. По данным следствия, повреждения на телах указывали на нападение медведя. В Енисейском округе за несколько дней также зафиксировали несколько случаев выхода хищников к жилым домам.

В Республике Алтай трагедия произошла в ночь на 19 августа возле села Артыбаш. Медведь проник в палаточный лагерь, вытащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирской области и смертельно ранил ее.

В Бурятии медведь напал на местного жителя недалеко от села Хуртага. Мужчина вместе с женой отправился за коровами, когда на него набросился зверь. Женщина смогла убежать и позвать на помощь. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщения о выходе медведей к людям также поступают из Иркутской области и Хакасии. На фоне угрозы в нескольких регионах начали отстрел опасных животных. В Красноярском крае за короткий срок ликвидировали десятки медведей, в Хакасии также сообщили о регулировании численности, а на Алтае уничтожили больше десяти особей.

Специалисты связывают происходящее сразу с несколькими причинами. Одной из главных называют нехватку корма в тайге: в ряде мест оказалось мало кедрового ореха и лесных ягод, которые нужны медведям перед зимней спячкой. Дополнительным фактором стали лесные пожары, из-за которых животные покидают привычные участки.

Еще одной причиной называют рост численности медведей. В отдельных районах, по оценкам охотоведов, их стало больше, чем могут прокормить угодья. Ситуацию осложняет и поведение людей: туристы оставляют пищевые отходы, создают стихийные свалки и нередко нарушают правила безопасности в лесу.

Власти начали вводить защитные меры. В Красноярском крае ограничили посещение отдельных маршрутов национального парка «Красноярские Столбы» и ввели ночной запрет для рекреационной зоны. В Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации и отменили детские мероприятия в лесу. В Иркутской области на юге Байкала отказались от проведения школьных линеек на открытом воздухе. В Республике Алтай закрыли часть экологических троп и ввели дополнительные ограничения для посещения опасных мест.

Спасатели и специалисты по дикой природе напоминают, что в лес лучше ходить группами. При движении нужно шуметь, разговаривать, петь или стучать палками, чтобы медведь заранее услышал человека и не оказался застигнутым врасплох. Следует избегать густых зарослей, буреломов и мест возле рек, где зверь может искать корм.

При встрече с медведем нельзя кричать, убегать, смотреть ему прямо в глаза или делать резкие движения. Бегство может спровоцировать хищника на преследование. Специалисты советуют медленно отходить назад по диагонали, не поворачиваясь к зверю спиной, и постараться зрительно увеличить силуэт: поднять руки или распахнуть куртку.

Для защиты рекомендуют иметь при себе свисток, сигнальное средство или специальный перцовый баллон от медведей. При прямом нападении специалисты советуют действовать по ситуации: защищать голову и шею, а при возможности сопротивляться, стараясь попасть в наиболее уязвимые места животного.

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