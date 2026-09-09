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На Алтае специалисты ведут ликвидацию медведей после гибели туристки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Республике Алтай после смертельного нападения медведя на туристку добыли 55 хищников. Для регулирования численности животных региональное Минприроды выдало 157 лицензий, сообщает «Комсомольская правда».

По данным властей, в регионе обитает более 4,6 тысячи бурых медведей. Местных жителей и туристов призвали быть осторожными и по возможности отказаться от посещения лесов.

В официальном обращении также напомнили правила поведения при нахождении в лесной местности. Людям советуют заранее обозначать свое присутствие: разговаривать вслух, петь или стучать палкой по деревьям, чтобы зверь услышал человека и не оказался застигнутым врасплох.

При встрече с медведем нельзя пытаться убежать. Власти предупредили, что такое поведение может спровоцировать у хищника охотничий инстинкт.

Отдельно отмечается, что при обнаружении медвежат нельзя приближаться к ним. Рядом может находиться медведица, которая будет защищать потомство.

Если медведь вышел в населенный пункт, не следует самостоятельно пытаться его прогнать. Не рекомендуется кричать, размахивать руками или приближаться к животному, поскольку это может вызвать агрессию.

В такой ситуации людям советуют как можно быстрее укрыться в здании или автомобиле и позвонить в экстренные службы по номеру 112.

Поводом для усиления мер стал случай, произошедший в августе 2026 года возле села Артыбаш. Медведь напал на женщину, которая находилась в палатке, вытащил ее наружу и нанес смертельные травмы.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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