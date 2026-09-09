В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских сократилось на 3,5%. Такие данные привел сервис 2ГИС, который к Международному дню красоты изучил развитие индустрии красоты в российских городах-миллионниках.

Эксперты оценили стоимость базовых услуг в салонах красоты и сравнили ее со средней зарплатой в регионах. В женский набор вошли маникюр и педикюр с покрытием, оформление бровей и ресниц, стрижка и укладка.

В среднем по миллионникам такой комплекс услуг стоит 11 232 рубля. На среднюю зарплату жители крупных городов могут позволить себе около восьми посещений салона в месяц. Лидером по доступности стала Москва, где расчетный показатель составил до 11 визитов.

Для мужчин специалисты 2ГИС учитывали стрижку, оформление и стрижку бороды, а также маникюр и педикюр. Средняя стоимость такого набора в городах-миллионниках составила 6 989 рублей. По расчетам, на среднюю зарплату мужчины могут оплатить до 14 визитов в месяц.

В целом индустрия красоты в миллионниках за три года выросла на 27,6%. Самый быстрый рост показали барбершопы: их количество увеличилось на 43,3%. При этом число парикмахерских за последний год в целом снизилось на 1,7%, а наиболее заметное сокращение зафиксировали в Москве и Казани.