Пюре осталось на полкастрюли: второй раз семье не подаю — делаю из него блюдо с хрустящей корочкой

Вчерашнее картофельное пюре после холодильника становится плотным, а при обычном разогреве уже не возвращает первоначальную воздушность. Но именно эта плотность пригодится для другого блюда: из холодного пюре удобно формировать картофельные лепешки с румяной хрустящей корочкой.

Достаточно добавить яйцо, немного муки и сыр. Внутри лепешки останутся мягкими, а снаружи хорошо поджарятся на обычной сковороде.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для таких лепешек использую именно хорошо охлажденное пюре. Оно заметно плотнее свежего и лучше держит форму. Если картофель был очень жидким, муки может понадобиться немного больше, но забивать ею массу не стоит».

Что понадобится

На 8–10 картофельных лепешек:

готовое картофельное пюре — 600 г;

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 120 г;

пшеничная мука — 3–4 ст. л.;

зеленый лук или укроп — небольшой пучок;

черный перец — по вкусу;

панировочные сухари — 4–5 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Соль добавляйте только после пробы: в пюре и сыре ее обычно уже достаточно.

Как приготовить картофельные лепешки

Подготовьте пюре. Холодный картофель разомните вилкой, чтобы убрать крупные плотные комочки. Добавьте начинку. Натрите сыр, измельчите зелень и смешайте с картофелем. Добавьте яйцо и перец. Отрегулируйте густоту. Всыпьте сначала 3 столовые ложки муки. Масса должна оставаться мягкой, но позволять сформировать лепешку влажными руками. Если она сильно липнет и растекается, добавьте еще немного муки. Сформируйте заготовки. Сделайте лепешки толщиной примерно 1,5–2 см. Обваляйте каждую в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду. Налейте тонкий слой растительного масла и хорошо прогрейте его на среднем огне. Обжарьте первую сторону. Выложите лепешки с небольшими промежутками и готовьте около 3–4 минут до уверенной золотистой корочки. Переверните. Обжаривайте вторую сторону еще 2–3 минуты. Готовые лепешки переложите на бумажное полотенце.

Откуда берется хрустящая корочка

Само пюре содержит довольно много влаги, поэтому слишком толстые лепешки или недостаточно разогретая сковорода могут привести к тому, что они начнут скорее прогреваться и размягчаться, чем поджариваться.

Панировочные сухари создают более сухой наружный слой, который быстро становится золотистым. Поэтому добавлять много муки непосредственно в картофельную массу не требуется: ее задача — помочь лепешкам сохранить форму.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После формирования даю лепешкам полежать 5 минут и только затем отправляю на хорошо прогретую сковороду. Переворачиваю один раз, когда снизу уже появилась плотная корочка — тогда они гораздо реже разваливаются».

Для рецепта подходит пюре, которое после предыдущего приема пищи было своевременно убрано в холодильник. Если картофель долго простоял при комнатной температуре, использовать его для нового блюда не стоит.

Может быть интересно: