Технологии

Билайн: 44% малого и среднего бизнеса готовы к виртуальным операторам

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Почти половина представителей малого и среднего предпринимательства (44%) планирует перейти на услуги виртуальных операторов мобильной связи. Такие данные получены в ходе совместного исследования «Билайна» и Ассоциации менеджеров, посвященного трендам и запросам МСП на этом рынке. Еще 21% опрошенных уже пользуются подобными сервисами.

Чаще всего компании используют виртуальных операторов для автоматической регистрации трафика по клиентам и партнерам — такую возможность с интеграцией CRM- и ERP-систем отметили 75% респондентов. Далее следуют контроль расходов в подразделениях (46%), безопасный доступ в интернет (33%) и мотивация сотрудников корпоративными бонусами (22%).

При выборе оператора бизнес прежде всего обращает внимание на бесшовную интеграцию с действующими цифровыми системами (74%), стабильную скорость мобильного интернета (70%), надежность голосовой связи (65%) и стоимость тарифа (51%). Почти 40% респондентов допускают запуск виртуального оператора под собственным брендом, однако 30% считают главным препятствием недостаток готовых отраслевых решений. Также мешают нехватка компетенций (26%), сложности с интеграцией ИТ-систем (23%) и высокая стоимость внедрения (12%).

По словам директора по развитию партнерского канала «Билайна» Романа Прыганова, виртуальный оператор — это инструмент роста для бизнеса, позволяющий получать новый доход и повышать лояльность клиентов, а платформа SMART MVNO снижает порог входа. Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев отметил, что рынок находится в стадии активного роста и нуждается в отраслевых решениях и сотрудничестве. Исследование проводилось в апреле–мае 2026 года, в нем приняли участие более 350 топ-менеджеров и руководителей ИТ-подразделений российских компаний.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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