Новости Татарстана

Сборные Татарстана по хоккею выйдут на старт двух турниров ПФО

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В сентябре и октябре 2026 года Татарстан будет представлен на двух межрегиональных хоккейных турнирах Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта РТ.

Соревнования в Чебоксарах пройдут с 21 по 25 сентября. Республику там представит команда по следж-хоккею из 11 спортсменов в возрасте от 7 до 16 лет на IV Межрегиональном детском турнире «Хоккей для всех». Эти старты помогают популяризировать адаптивный спорт и вовлекать детей с ограниченными возможностями здоровья.

Чуть позже, с 29 сентября по 3 октября, в Кирово-Чепецке состоится турнир среди девушек «Хрустальная Тиара». Честь Татарстана будет отстаивать женская команда «Икар», в которую входят хоккеистки из Казани, Черемшанского, Азнакаевского, Елабужского и Заинского районов. В прошлом сезоне коллектив взял бронзу, а ранее дважды финишировал четвёртым. Теперь перед девушками стоит задача закрепиться в призовой тройке и дать импульс развитию женского хоккея в регионе.

Оба турнира проводятся под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и призваны поддерживать детско-юношеский хоккей, адаптивный спорт и межрегиональное сотрудничество.

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