Новости Татарстана

Здание правительства РТ в Казани капитально отремонтируют за 94,7 млн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Здание правительства Татарстана на площади Свободы в Казани ожидает капитальный ремонт. На сайте госзакупок размещен тендер, начальная стоимость контракта — 94,7 млн рублей. Заказчиком работ выступает Главстрой РТ.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы, закупить оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроить прилегающую территорию. Самой затратной частью станет чилерная вентиляция — почти 43 млн рублей. Также в перечень включены отделка первого этажа и вентиляционных камер, монтаж ворот и оборудования в прачечной на цокольном этаже.

Все работы по контракту должны завершиться до 1 декабря 2027 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

Полезное

20 часов назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

откуда в квартире клопы

Не у нас

день назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Гид по Казани

3 дня назад

Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять скидку 10% на букет и найти организатора

воротниковая зона массаж медовый в Москве

Не у нас

21 час назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Кулинария

день назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Не у нас

3 часа назад

Священники напомнили прихожанам, что нельзя делать в храме

Кулинария

8 часов назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Кулинария

день назад

Рис после закипания больше не перемешиваю: как простое изменение заметно влияет на готовую крупу
Экономика
14 часов назад

Выдача розничных кредитов в августе выросла до 1,1 трлн рублей

В августе 2026 года объем выдачи розничных кред...

Кулинария

6 минут назад

Пюре осталось на полкастрюли: второй раз семье не подаю — делаю из него блюдо с хрустящей корочкой

Интересное в Казани

18 часов назад

80 рублей за литр солярки: рассказываем, на чем экономит казанский бизнес в 2026 году

Технологии

33 минуты назад

Билайн: 44% малого и среднего бизнеса готовы к виртуальным операторам

Не у нас

час назад

Богослов объяснил, нужно ли закрывать зеркала при покойном
На финишной прямой: как продвигается строительс...
Новости Казани
6 минут назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Не у нас

час назад

К росту средней пенсии в РФ до 29 тыс. рублей ведет двойная индексация

Не у нас

час назад

Минобрнауки допустило смену правил приема в вузы из-за олимпиадников

Не у нас

2 часа назад

Прошло исследование: стоматологи нашли метод лечить кариес без сверления
Гид по Казани
4 дня назад

Шаг к совершенству: современные решения для красоты и здоровья ног