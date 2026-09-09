Здание правительства РТ в Казани капитально отремонтируют за 94,7 млн

Здание правительства Татарстана на площади Свободы в Казани ожидает капитальный ремонт. На сайте госзакупок размещен тендер, начальная стоимость контракта — 94,7 млн рублей. Заказчиком работ выступает Главстрой РТ.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы, закупить оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроить прилегающую территорию. Самой затратной частью станет чилерная вентиляция — почти 43 млн рублей. Также в перечень включены отделка первого этажа и вентиляционных камер, монтаж ворот и оборудования в прачечной на цокольном этаже.

Все работы по контракту должны завершиться до 1 декабря 2027 года.