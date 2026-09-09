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Богослов объяснил, нужно ли закрывать зеркала при покойном

Анастасия Шарова Автор статьи
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Богослов Андрей Лебедев рассказал, нужно ли закрывать зеркала в доме, где находится умерший человек, сообщает akpars.ru.

По словам Лебедева, обычай завешивать зеркала часто связан не с церковным учением, а с суевериями и тревогами. Присутствие покойного в доме может усиливать страхи у близких и мешать им спокойно оценивать происходящее.

Богослов отметил, что из-за подобных переживаний люди нередко отвлекаются от действительно важного. Вместо сосредоточения на молитве и вере в помощь Бога внимание переключается на внешние действия и бытовые приметы.

Лебедев напомнил, что похороны и поминки часто сопровождаются разными суеверными представлениями. По его мнению, такие убеждения уводят живых от главного — молитвы за душу умершего.

Помочь усопшему, как пояснил богослов, можно молитвой и отпеванием. Также верующие могут заказать поминальную панихиду, сорокоуст, читать молитвы самостоятельно и ставить свечи за упокой души.

Во время похорон и поминок, подчеркнул Лебедев, не следует сосредотачиваться на материальных мелочах. Главное — направить силы на молитву и просить Бога о прощении души умершего, чтобы она обрела покой на небесах.

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