Яблоки в конце лета добавляю не в шарлотку: смешиваю с творогом — получается завтрак и десерт одновременно - рецепт

В конце лета яблок становится столько, что очередная шарлотка уже не кажется единственным вариантом. Часть урожая можно соединить с творогом и приготовить нежную запеканку: сладости в ней немного, теста нет, а яблоки дают сочность и аромат.

Такое блюдо удобно подавать и теплым на завтрак, и полностью охлажденным вместо десерта. Причем после холодильника запеканка становится плотнее и аккуратнее режется.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для творожной запеканки выбираю яблоки с плотной мякотью и нарезаю небольшими кубиками. Если плоды очень сочные, после нарезки не оставляю их надолго в миске с сахаром — иначе они успевают дать много жидкости».

Что понадобится

Для формы диаметром около 20–22 см:

творог — 500 г;

яблоки — 350–400 г;

яйца — 3 шт.;

манная крупа — 3 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.;

сахар — 3–4 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

корица — 0,5 ч. л. по желанию;

сливочное масло — для формы;

соль — щепотка.

Как приготовить творожную запеканку с яблоками

Подготовьте творог. Если в упаковке заметна свободная сыворотка, предварительно оставьте творог в сите на 15–20 минут. Слишком влажная основа сделает запеканку рыхлой. Смешайте массу. Соедините творог, яйца, сахар, сметану, соль и ванильный сахар. Разотрите вилкой или перемешайте лопаткой. Добавьте манку. Всыпьте крупу и оставьте творожную массу примерно на 15 минут. Манка успеет впитать часть влаги. Нарежьте яблоки. Удалите сердцевины и нарежьте мякоть кубиками примерно по 1–1,5 см. Кожицу у тонкокожих яблок можно оставить. Соедините ингредиенты. Добавьте яблоки и при желании корицу к творожной основе. Аккуратно перемешайте. Отправьте в духовку. Смажьте форму маслом, распределите массу и выпекайте при 180 градусах примерно 35–45 минут. Края должны схватиться, а верх — слегка подрумяниться. Не режьте сразу. Оставьте запеканку в форме минимум на 15–20 минут. По мере остывания середина станет плотнее.

Почему яблок не стоит класть слишком много

Добавить побольше фруктов кажется хорошей идеей, но в духовке яблоки выделяют сок. Если их окажется почти столько же, сколько творога, яично-творожной основе будет сложнее удержать влагу и сохранить форму.

На 500 г творога достаточно примерно 350–400 г подготовленных яблок. Особенно сочных плодов можно взять немного меньше.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Горячую творожную запеканку никогда не оцениваю по плотности сразу из духовки. Середина еще мягкая — это нормально. Даю ей хотя бы 20 минут, а для ровных кусочков полностью охлаждаю».

Теплую запеканку можно подать со сметаной, а охлажденную — просто нарезать порционными кусочками. Получается удобный способ использовать сезонные яблоки без нового пирога и отдельного приготовления завтрака.

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