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К росту средней пенсии в РФ до 29 тыс. рублей ведет двойная индексация

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Среднегодовая страховая пенсия по старости в России в 2027 году может составить 29 088,66 рубля. Такой прогноз дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, расчет основан на текущих параметрах бюджета Социального фонда и прогнозах Минтруда. В течение 2027 года страховые пенсии планируют повысить дважды.

Первая индексация ожидается 1 февраля. Она должна составить 4 процента и будет учитывать инфляцию за предыдущий год.

Второе повышение запланировано на 1 апреля. Его размер, по словам Сафонова, может составить 3,4 процента за счет роста доходов бюджета Социального фонда.

В сумме годовое увеличение страховых пенсий может достигнуть примерно 7,5 процента. При этом конкретный размер выплаты у каждого пенсионера будет отличаться.

Сафонов пояснил, что пенсия зависит от количества накопленных пенсионных баллов и фиксированной выплаты. С февраля 2027 года фиксированная выплата может вырасти до 9 968,08 рубля.

Стоимость одного пенсионного балла после февральской индексации, по прогнозу, составит 163,03 рубля. После апрельского повышения она может увеличиться до 168,57 рубля.

Эксперт отметил, что с 2027 года в России планируется перейти к двум индексациям страховых пенсий в год. Первое повышение будет проводиться с учетом инфляции, второе — исходя из доходов Социального фонда.

Такой порядок должен заменить действовавший ранее переходный механизм, при котором страховые пенсии индексировали один раз в год с 1 января выше уровня инфляции.

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