К росту средней пенсии в РФ до 29 тыс. рублей ведет двойная индексация
Среднегодовая страховая пенсия по старости в России в 2027 году может составить 29 088,66 рубля. Такой прогноз дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, расчет основан на текущих параметрах бюджета Социального фонда и прогнозах Минтруда. В течение 2027 года страховые пенсии планируют повысить дважды.
Первая индексация ожидается 1 февраля. Она должна составить 4 процента и будет учитывать инфляцию за предыдущий год.
Второе повышение запланировано на 1 апреля. Его размер, по словам Сафонова, может составить 3,4 процента за счет роста доходов бюджета Социального фонда.
В сумме годовое увеличение страховых пенсий может достигнуть примерно 7,5 процента. При этом конкретный размер выплаты у каждого пенсионера будет отличаться.
Сафонов пояснил, что пенсия зависит от количества накопленных пенсионных баллов и фиксированной выплаты. С февраля 2027 года фиксированная выплата может вырасти до 9 968,08 рубля.
Стоимость одного пенсионного балла после февральской индексации, по прогнозу, составит 163,03 рубля. После апрельского повышения она может увеличиться до 168,57 рубля.
Эксперт отметил, что с 2027 года в России планируется перейти к двум индексациям страховых пенсий в год. Первое повышение будет проводиться с учетом инфляции, второе — исходя из доходов Социального фонда.
Такой порядок должен заменить действовавший ранее переходный механизм, при котором страховые пенсии индексировали один раз в год с 1 января выше уровня инфляции.
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