Кулинария

Половина начинки из пирожков вытекла на противень: эта одна мелочь не дает шву держаться

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Начинка из пирожков может вытекать в духовке, е...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Пирожки отправляются в духовку аккуратными, но уже через несколько минут часть швов раскрывается. Варенье, ягоды или другая сочная начинка оказываются на противне, сахар начинает пригорать, а сами пирожки остаются почти пустыми.

Причина нередко появляется еще при лепке: начинка попадает на края теста. Даже небольшого количества сиропа, масла или сока достаточно, чтобы поверхности хуже соединились. Снаружи шов может выглядеть закрытым, но при подъеме теста в духовке слабый участок расходится.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Начинку кладу строго в центр и обязательно оставляю чистую полоску теста по краям. Если туда попало варенье или ягодный сок, не пытаюсь просто сильнее защипнуть — сначала очищаю край».

Что понадобится

Для 12–14 пирожков:

  • пшеничная мука — 450–500 г;

  • молоко — 250 мл;

  • сухие дрожжи — 7 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • сливочное масло — 50 г;

  • соль — 0,5 ч. л.;

  • густое варенье или джем — 300–350 г;

  • крахмал — 1–2 ч. л. при необходимости;

  • яйцо — 1 шт. для смазывания.

Как приготовить пирожки, чтобы начинка осталась внутри

  1. Замесите тесто. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, добавьте яйцо, соль и растопленное остывшее масло. Постепенно вмешайте муку.

  2. Дайте тесту подняться. Вымешивайте его 7–10 минут, затем накройте и оставьте в тепле примерно на 1–1,5 часа — до заметного увеличения объема.

  3. Подготовьте начинку. Варенье должно быть густым и полностью остывшим. Если сиропа много, можно добавить немного крахмала.

  4. Сформируйте заготовки. Разделите тесто на одинаковые кусочки и сделайте лепешки. В центр каждой положите примерно 1–1,5 столовой ложки начинки.

  5. Оставьте края чистыми. Между начинкой и краем теста должно оставаться около 1,5–2 см свободного пространства.

  6. Защипните пирожки. Плотно соедините края пальцами и выложите заготовки на противень швом вниз. Оставьте для расстойки примерно на 15–20 минут.

  7. Испеките. Смажьте пирожки яйцом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20–25 минут до румяного цвета.

Почему шов раскрывается именно в духовке

Дрожжевое тесто при нагревании увеличивается в объеме. Одновременно нагревается начинка, а содержащаяся в ней влага превращается в пар. Поэтому на соединение двух краев приходится дополнительная нагрузка.

Если между ними находится слой варенья или ягодного сока, надежного сцепления теста не получается. В духовке именно это место становится самым слабым и первым расходится.

Не помогает и слишком большое количество начинки. Даже идеально защипнутый пирожок может раскрыться, если тесто приходится сильно растягивать вокруг содержимого.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После защипывания слегка прохожусь по шву второй раз, а на противень кладу пирожок соединением вниз. Но главное все равно происходит раньше — края должны оставаться сухими и чистыми».

Для ягодной начинки особенно важно контролировать количество свободного сока. Чем она жиже, тем сложнее удержать ее внутри тонкого теста. Густая охлажденная начинка и чистый плотно защипнутый край значительно уменьшают вероятность того, что содержимое пирожков окажется на противне.

Может быть интересно:

  1. Пельмени сварились, но весь бульон оказался в кастрюле: почему тесто лопается по шву
  2. Пирог поднялся почти до края формы, а потом провалился посередине: какая ошибка случилась еще до духовки
  3. Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают
  4. Вчерашний рис не отправляю на гарнир: добавляю яйцо и овощи — через 10 минут новое блюдо
  5. Драники румяные снаружи, а внутри остаются сырыми: одна ошибка с картошкой портит всю сковороду

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана
15 часов назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

Новости Казани

23 часа назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Интересное в Казани

день назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат

почему женщина хочет укусить мужчину

Интересное в Казани

день назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Не у нас

час назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

отделка лоджии стоимость под ключ в Москве

Не у нас

16 часов назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Кулинария

день назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Не у нас

день назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Не у нас

18 часов назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика
Новости Казани
21 час назад

В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских ...

Новости Татарстана

29 минут назад

«Пастернаковские чтения» в Татарстане пройдут 12 и 13 сентября

Полезное

20 часов назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

Новости Татарстана

2 часа назад

В четверг в Татарстане пройдут дожди, потеплеет до +19

Новости Татарстана

8 часов назад

Для молодежи в Татарстане создают среду самореализации — Минниханов
В Липецке стартовал финал конкурса учителей род...
Новости Казани
день назад

В Липецке стартовал финал конкурса учителей родного языка с участием казанцев

Технологии

8 часов назад

В Москве стартовал выпуск углепластиковых протезов стоп Steplife

Новости Татарстана

9 часов назад

17 жителей села Сапуголи оштрафуют за недопуск газовиков

Кулинария

10 часов назад

Вчерашняя курица стала сухой: не разогреваю ее отдельно — заворачиваю в лаваш с простой начинкой
Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помога...
Интересное в Казани
6 дней назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году