Половина начинки из пирожков вытекла на противень: эта одна мелочь не дает шву держаться
ПроКазань
Пирожки отправляются в духовку аккуратными, но уже через несколько минут часть швов раскрывается. Варенье, ягоды или другая сочная начинка оказываются на противне, сахар начинает пригорать, а сами пирожки остаются почти пустыми.
Причина нередко появляется еще при лепке: начинка попадает на края теста. Даже небольшого количества сиропа, масла или сока достаточно, чтобы поверхности хуже соединились. Снаружи шов может выглядеть закрытым, но при подъеме теста в духовке слабый участок расходится.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Начинку кладу строго в центр и обязательно оставляю чистую полоску теста по краям. Если туда попало варенье или ягодный сок, не пытаюсь просто сильнее защипнуть — сначала очищаю край».
Что понадобится
Для 12–14 пирожков:
пшеничная мука — 450–500 г;
молоко — 250 мл;
сухие дрожжи — 7 г;
яйцо — 1 шт.;
сахар — 2 ст. л.;
сливочное масло — 50 г;
соль — 0,5 ч. л.;
густое варенье или джем — 300–350 г;
крахмал — 1–2 ч. л. при необходимости;
яйцо — 1 шт. для смазывания.
Как приготовить пирожки, чтобы начинка осталась внутри
Замесите тесто. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, добавьте яйцо, соль и растопленное остывшее масло. Постепенно вмешайте муку.
Дайте тесту подняться. Вымешивайте его 7–10 минут, затем накройте и оставьте в тепле примерно на 1–1,5 часа — до заметного увеличения объема.
Подготовьте начинку. Варенье должно быть густым и полностью остывшим. Если сиропа много, можно добавить немного крахмала.
Сформируйте заготовки. Разделите тесто на одинаковые кусочки и сделайте лепешки. В центр каждой положите примерно 1–1,5 столовой ложки начинки.
Оставьте края чистыми. Между начинкой и краем теста должно оставаться около 1,5–2 см свободного пространства.
Защипните пирожки. Плотно соедините края пальцами и выложите заготовки на противень швом вниз. Оставьте для расстойки примерно на 15–20 минут.
Испеките. Смажьте пирожки яйцом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20–25 минут до румяного цвета.
Почему шов раскрывается именно в духовке
Дрожжевое тесто при нагревании увеличивается в объеме. Одновременно нагревается начинка, а содержащаяся в ней влага превращается в пар. Поэтому на соединение двух краев приходится дополнительная нагрузка.
Если между ними находится слой варенья или ягодного сока, надежного сцепления теста не получается. В духовке именно это место становится самым слабым и первым расходится.
Не помогает и слишком большое количество начинки. Даже идеально защипнутый пирожок может раскрыться, если тесто приходится сильно растягивать вокруг содержимого.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После защипывания слегка прохожусь по шву второй раз, а на противень кладу пирожок соединением вниз. Но главное все равно происходит раньше — края должны оставаться сухими и чистыми».
Для ягодной начинки особенно важно контролировать количество свободного сока. Чем она жиже, тем сложнее удержать ее внутри тонкого теста. Густая охлажденная начинка и чистый плотно защипнутый край значительно уменьшают вероятность того, что содержимое пирожков окажется на противне.
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