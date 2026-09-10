Технологии

В Москве стартовал выпуск углепластиковых протезов стоп Steplife

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Москве заработало полностью локализованное производство протезов стоп из высокопрочного углепластика, организованное группой компаний Steplife. Новая линия выпускает модели Steplife Cross и Steplife Cross Low. О запуске сообщает CNews.

Новая площадка разместилась в промышленной зоне на востоке Москвы; её точный адрес не раскрывается в целях безопасности. На предприятии установлены линия автоклавного производства для полного цикла формования и полимеризации композитных деталей, а также участок высокоточной токарно-фрезерной обработки титана, стали и алюминия. Здесь планируют выпускать ключевые детали и комплектующие.

После выхода на проектную мощность объём выпуска составит до 10 тыс. углепластиковых стоп различных моделей и до 1 тыс. бионических протезов и коленных модулей в год. НИОКР, стендовые испытания и тестирования останутся в цехах штаб-квартиры в «Сколково», там же и на других предприятиях экосистемы будет проходить финальная сборка изделий.

Генеральный директор ГК Steplife Иван Худяков пояснил, что ранее сложные химические и токарно-фрезеровочные работы выполняли партнёры, в том числе за рубежом. Новая площадка снижает зависимость от зарубежных контрагентов и позволяет нарастить объёмы выпуска. При этом компания не планирует отказываться от международного сотрудничества. Проект реализует АО «Хэнди Роботикс», входящее в ГК Steplife и специализирующееся на медицинских изделиях и реабилитационном оборудовании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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