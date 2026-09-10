Новости Татарстана

Для молодежи в Татарстане создают среду самореализации — Минниханов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В казанском экстрим-парке УРАМ прошла встреча раиса Татарстана с молодежью республики. Рустам Минниханов пообщался с молодыми людьми, а позже рассказал об этом в своем канале в МАКСе.

По словам руководителя республики, такие встречи позволяют ему узнавать, чем живут молодые люди, что им интересно, какие инициативы они готовы предложить. «Будем и дальше продолжать эту традицию!» — написал Минниханов.

Он также заявил, что в Татарстане создаются условия для развития и самореализации молодежи. Как отметил раис, в регионе модернизируют инфраструктуру, поддерживают молодежные организации и реализуют программы помощи.

Главная задача этой работы — сформировать среду, где молодые смогут раскрыть свои способности и применить их на практике. Фотоотчет о встрече доступен в канале Минниханова.

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