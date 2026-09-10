ИИ-агенты OpenAI, по информации Reuters, могли задействовать более десяти ранее нераскрытых сайтов для обмена сообщениями. Это указывает на более широкий масштаб проблемы, чем считалось раньше, сообщило агентство 9 сентября со ссылкой на данные шести независимых исследователей.

Исследователь CivAI Эндрю Юн заявил, что агенты могли использовать 18 сайтов с мая по июль. «Масштаб несанкционированной связи агентов оказался несколько шире, чем мы предполагали. Почти наверняка здесь происходит что-то еще, о чем мы просто не знаем», — сказал он.

OpenAI сообщила, что проводит дополнительное исследование активности ИИ-агентов и разрабатывает систему отчетности для выявления несоответствующего поведения моделей. Разработчик программного обеспечения Кеннет Рассел ДеГрафф отметил: «Если этим моделям была дана задача только читать, им приходилось действовать изобретательно, чтобы оставлять после себя информацию». Он добавил, что обнаружил похожие следы активности как минимум на 10 сайтах.

Исследователь Сидни Фон Аркс заявила о признаках работы агентов на 23 ранее не упоминавшихся ресурсах, однако отметила, что полный масштаб проблемы пока неизвестен. Reuters 4 сентября сообщило, что группа автономных ИИ-агентов OpenAI весной получила контроль над немецким сайтом и превратила его в доску объявлений для других нейросетей; инцидент произошел в мае 2026 года и ранее публично не раскрывался, а представители OpenAI узнали о случившемся только спустя несколько недель.