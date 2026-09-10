Новости Татарстана

17 жителей села Сапуголи оштрафуют за недопуск газовиков

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Семнадцать жителей села Сапуголи в Лаишевском районе привлечены к административной ответственности за то, что не пустили газовиков в свои дома. Сотрудники «Газпром трансгаз Казань» приходили для плановой проверки внутридомового газового оборудования, но собственники отказались предоставить доступ. Об этом сообщила жилищная инспекция Татарстана.

Теперь каждому нарушителю грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей. Если деньги не будут выплачены в срок, дело передадут в суд, где взыскание могут провести принудительно. На это обратили внимание в жилинспекции.

При повторном отказе открыть двери газовикам жителей могут вовсе отключить от газоснабжения. Тогда они останутся без газа для плиты и водонагревателя, что существенно осложнит быт.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана
5 часов назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

Новости Казани

14 часов назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Полезное

день назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

вывести тараканов из квартиры служба

Интересное в Казани

16 часов назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Не у нас

6 часов назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

цена ламинирования волос в Самаре

Кулинария

22 часа назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Не у нас

день назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Не у нас

9 часов назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Технологии

час назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных
Новости Казани
11 часов назад

В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских ...

Кулинария

час назад

Вчерашняя курица стала сухой: не разогреваю ее отдельно — заворачиваю в лаваш с простой начинкой

Полезное

11 часов назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

Технологии

2 часа назад

Российские ритейлеры раскрыли цены на iPhone 18 Pro и складной iPhone Duo

Кулинария

2 часа назад

Картофельное пюре получается тягучим, как клей: одна привычка превращает картошку в липкую массу
В Липецке стартовал финал конкурса учителей род...
Новости Казани
день назад

В Липецке стартовал финал конкурса учителей родного языка с участием казанцев

Технологии

2 часа назад

Apple повысила цены на все базовые iPhone на $100

Технологии

3 часа назад

AirPods 5 от Apple получили синхронный перевод разговоров

Кулинария

4 часа назад

Макароны сварились нормально, но через 20 минут слиплись намертво: сделала эту ошибка после этапа дуршлагом
Дом под ключ и технику в подарок: рассказываем,...
Гид по Казани
4 дня назад

Дом под ключ и технику в подарок: рассказываем, где Казани строят без риска и с 100 000 ₽ бонусом