17 жителей села Сапуголи оштрафуют за недопуск газовиков

Семнадцать жителей села Сапуголи в Лаишевском районе привлечены к административной ответственности за то, что не пустили газовиков в свои дома. Сотрудники «Газпром трансгаз Казань» приходили для плановой проверки внутридомового газового оборудования, но собственники отказались предоставить доступ. Об этом сообщила жилищная инспекция Татарстана.

Теперь каждому нарушителю грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей. Если деньги не будут выплачены в срок, дело передадут в суд, где взыскание могут провести принудительно. На это обратили внимание в жилинспекции.

При повторном отказе открыть двери газовикам жителей могут вовсе отключить от газоснабжения. Тогда они останутся без газа для плиты и водонагревателя, что существенно осложнит быт.