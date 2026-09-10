Новости Татарстана

В четверг в Татарстане пройдут дожди, потеплеет до +19

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Согласно прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в четверг, 10 сентября, на территории республики ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

Утром в некоторых районах Татарстана прогнозируется туман. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Днем температура воздуха поднимется до +14…+19 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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