Суп на второй день превратился почти в кашу: какой ингредиент продолжает забирать бульон в холодильнике

Вечером суп был нормальной густоты, а утром ложка в кастрюле стоит почти вертикально. Бульона стало заметно меньше, хотя из холодильника он никуда исчезнуть не мог. Особенно часто такое происходит с супами, в которые добавляют рис.

Крупа продолжает впитывать жидкость и после приготовления. Пока суп остывает и хранится, рис набухает еще сильнее. Поэтому порция крупы, которая в первый день казалась небольшой, к следующему обеду способна заметно изменить консистенцию всего блюда.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если варю большую кастрюлю рисового супа на два дня, крупы кладу меньше, чем хочется на первый взгляд. После приготовления обязательно оставляю суп постоять минут десять — уже тогда становится понятно, насколько он загустеет».

Что понадобится

На кастрюлю объемом около 3 литров:

курица — 400–500 г;

картофель — 400 г;

рис — 50–60 г;

морковь — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

вода — 2,3–2,5 л;

растительное масло — 1 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль и перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Для супа, который планируется оставить на следующий день, не стоит превращать 50–60 г риса в целый стакан «для сытности». После набухания разница будет заметной.

Как приготовить суп, который не станет слишком густым

Сварите курицу. Залейте мясо водой, доведите до кипения и готовьте до мягкости. Время зависит от выбранной части курицы. Подготовьте овощи. Картофель нарежьте небольшими кубиками, лук измельчите, морковь натрите или нарежьте. Добавьте картофель. Отправьте его в кипящий бульон и варите примерно 5 минут. Промойте рис. Несколько раз промойте крупу прохладной водой и добавьте в кастрюлю. Для обычного супа достаточно 50–60 г. Добавьте овощи. Лук и морковь можно предварительно слегка обжарить либо положить непосредственно в бульон. Доведите до готовности. Варите суп на умеренном огне, пока рис и картофель не станут мягкими. Обычно после добавления риса требуется около 15–20 минут в зависимости от его сорта. Дайте постоять. Выключите огонь, добавьте зелень и оставьте суп под крышкой на 10 минут. Если он уже стал достаточно густым, при следующем приготовлении количество риса стоит немного уменьшить.

Почему виновником часто оказывается именно рис

При варке рис поглощает воду, а его крахмал набухает. Но изменение текстуры не заканчивается ровно в ту секунду, когда кастрюлю снимают с плиты. Остывающая крупа остается в бульоне и продолжает удерживать влагу.

На следующий день эффект становится особенно заметным: рис увеличился, свободного бульона осталось меньше, а сам суп кажется значительно гуще.

Похожим образом ведут себя и некоторые другие добавки — например, мелкая вермишель. Поэтому если суп специально готовится на несколько дней, количество крупы или макарон лучше не увеличивать без необходимости.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для особенно легкого супа иногда отвариваю рис отдельно и добавляю его уже в тарелку. Тогда основная кастрюля остается практически той же густоты и на следующий день».

Если готовый суп все-таки сильно загустел, при разогревании отдельной порции можно добавить немного горячего бульона или воды и скорректировать соль. А чтобы проблема не повторялась, проще изначально уменьшить количество риса.

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