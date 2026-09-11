Батюшка перечислил способ защиты от чужих проклятий
Протоиерей Федор Бородин рассказал, что верующие, которые стараются соблюдать Божьи заповеди, находятся под защитой Господа. По его словам, чужие злые пожелания, проклятия и колдовство не могут причинить им вреда, пишет Абзац.
Священник напомнил слова из Притч Соломона о том, что проклятие, произнесенное без причины, не сбудется. При этом отец Федор отдельно указал на ответственность родителей за то, какие слова они говорят своим детям.
По словам Бородина, грубые и недобрые высказывания взрослых способны серьезно задеть ребенка и оставить след в его дальнейшей жизни. Поэтому родителям важно следить за речью и избегать резких слов в адрес детей.
Если же проклятие произносит посторонний человек, протоиерей не советует отвечать ему злом. Вместо этого он призывает помолиться за обидчика, следуя христианскому учению о молитве за тех, кто проклинает и причиняет зло.
В такой ситуации, как отметил отец Федор, можно произнести: «Да благословит тебя Господь», а после этого осенить себя крестным знамением.
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