Батюшка перечислил способ защиты от чужих проклятий

Протоиерей Федор Бородин рассказал, что верующие, которые стараются соблюдать Божьи заповеди, находятся под защитой Господа. По его словам, чужие злые пожелания, проклятия и колдовство не могут причинить им вреда, пишет Абзац.

Священник напомнил слова из Притч Соломона о том, что проклятие, произнесенное без причины, не сбудется. При этом отец Федор отдельно указал на ответственность родителей за то, какие слова они говорят своим детям.

По словам Бородина, грубые и недобрые высказывания взрослых способны серьезно задеть ребенка и оставить след в его дальнейшей жизни. Поэтому родителям важно следить за речью и избегать резких слов в адрес детей.

Если же проклятие произносит посторонний человек, протоиерей не советует отвечать ему злом. Вместо этого он призывает помолиться за обидчика, следуя христианскому учению о молитве за тех, кто проклинает и причиняет зло.

В такой ситуации, как отметил отец Федор, можно произнести: «Да благословит тебя Господь», а после этого осенить себя крестным знамением.